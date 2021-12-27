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110 bin öğrenci hekim olabilmek için çalışıyor

#YÖK#Prof. Dr. Erol Özvar#Sağlık Bakanlığı
110 bin öğrenci hekim olabilmek için çalışıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’de 110 bini aşkın öğrencinin hekim olabilmek için gayret ettiğini söyledi.

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YÖK’te, ’Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yükseköğretim kurumlarında aktif olarak tıp eğitimi ve öğretiminin sürdürüldüğü 91 devlet üniversitesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özvar, devlete ait tıp fakültelerinde 92 bini aşkın öğrenci, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bini aşkın öğrencinin hekim olmak için öğrenim gördüğünü söyleyerek “Türkiye’de 110 bini aşkın öğrenci  hekim olabilmek için gayret ediyor” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI BAŞARININ GÖSTERGESİDİR
Toplumsal ve ekonomik gelişmenin en temel ögelerinden birinin; sağlık hizmetlerinin yaygın, erişilebilir ve etkin sunumunu yapabilmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti, son yıllarda dünya ölçeğinde örnek kabul edilen yaygın bir sağlık hizmetini aziz milletimize etkin bir şekilde ulaştırmayı başardı. Zengin-fakir, yaşlı-genç demeden bütün toplum kesimlerinin bu sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi bu başarının bir başka göstergesidir. Son yıllarda büyük şehirlerde gözlemlenen nüfus yoğunluğu, yaşlı nüfusun artması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, hızla gelişen sağlık teknolojileri gibi nedenler, bir yandan sağlık harcamalarının artmasına, diğer yandan sağlık hizmetlerinin finansman yapısına hem kamu kesiminde hem de özel kesimde konuya ilişkin tartışmalara ve arayışlara yol açtı. Sağlık hizmetleri harcamalarında meydana gelen genişlemenin yanı sıra sağlık hizmetlerine ayrılan mali kaynakların sınırlı bir çerçevede kalması, sağlık hizmetleri sunan kurumların maliyet yapılarını kontrol altına alma ve kaynakların daha etkin kullanılacağı verimli finansal yöntemleri ortaya koyma gereksinimini gündeme taşıyor" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın konuşmasının ardından, 'Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu panel düzenlendi.

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#YÖK#Prof. Dr. Erol Özvar#Sağlık Bakanlığı

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