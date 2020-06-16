11 yeni fakülte kuruldu 3’ü kapatıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 17 Haziran 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;

Artvin Çoruh Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Atatürk Üniversitesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi,

Bartın Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Başkent Üniversitesine Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, Çanakkale Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Gebze Teknik Üniversitesine Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,

Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Hakkari Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

İstanbul Kent Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi,

İstanbul Rumeli Üniversitesine Sağlık Bilimleri ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Malatya Turgut Özal Üniversitesine Tıp Fakültesi,

Muş Alparslan Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Adana Tıp Fakültesi ile Erzurum Tıp Fakültesi,

Toros Üniversitesine Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Yaşar Üniversitesine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Yozgat Bozok Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün kurulması kararlaştırıldı.

KAPATILAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER

Söz konusu karar kapsamında;

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

Bartın Üniversitesi Eğitim, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim, Fen, Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri,

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi,

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,

Hakkari Üniversitesi Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri,

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,

Yaşar Üniversitesi Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri,

Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması kararlaştırıldı.

SOMALİ MOGADİŞU RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU

Kararla ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı KKTC'de akademik birim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.