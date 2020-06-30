11 yeni fakülte kuruldu, 3 fakülte kapatıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 30 Haziran 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Mühendislik ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla birleştirildi. Bolu Abant İzzet Baysal, Recep Tayyip Erdoğan ile Uşak üniversitelerinin rektörlüklerine bağlı Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültelerinin adları, Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

AÇILAN ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Karar kapsamında açılması kararlaştırılan fakülte, enstitü ve yüksekokullar şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi.

KAPATILAN ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu karar kapsamında kapatılması kararlaştırılan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ise şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilişim Enstitüsü,

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

İstanbul Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi.