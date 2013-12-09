11 yaşındaki yeteneğe uluslararası ödül

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İlyas Seçkin, Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Armel Opera Festivali’nde Türkiye’yi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Kötülüğün Döngüsü” Turn of the Screw ile temsil etti. Henry James’in aynı adlı romanından esinlenerek yazılan ve İngiliz besteci Benjamin Britten’a ait “Kötülüğün Döngüsü”nde, Miles rolünü oynayan İlyas Seçkin, sesi ve başarılı sahne performansıyla “En İyi Sahne Performansı Sergileyen Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Eyüboğlu Koleji 6’ncı sınıf öğrencisi Seçkin, İngilizce seslendirilen ve 110 dakika süren gösteri boyunca sahnede kaldı. Yaşına göre sesini çok iyi kullanması, ileri düzeyde ritim ve kulak duyumu, sahneye olan hakimiyeti nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

Sıradan hafta sonu gezisinden uluslararası ödüle

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4 yaşından itibaren müziğe ilgi duyan Seçkin’in bu yeteneği ailesi tarafından fark edildi. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan genç sanatçının ödül yolculuğu ise oldukça dikkat çekiyor. Annesi ev hanımı, babası yüksek mühendis. Bir kardeşi olan Seçkin’in serüveni, ailesiyle hafta sonu gezisinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Opera ve Bale binasının önünden geçerken, tarihi mekanı merak edip içeri girmesiyle başlıyor.

Opera salonuna giren aile, çocuk korosunun olduğunu öğrenince İlyas Seçkin’in burada eğitim almasını sağladı. Eğitimci Gökçen Koray tarafından ses testinden geçen genç sanatçı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Çok Sesli Çocuk Korosu’nda eğitim almaya başladı. Gitar dersleri alan ve kısa sürede çocuk korosunda solist olan Seçkin, geçen yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çocuk sesine ihtiyaç duyulması üzerine burada sahneye çıktı. ‘Yusuf ile Züleyha’ ve ‘Öldüren Aşk’ isimli opera oyunlarında da sahne alan Seçkin’in, ödül almasını sağlayan ‘Kötülüğün Döngüsü’nde oynaması için teklif geldi. Bu gösteriyle de Macaristan’da düzenlenen Uluslararası Armel Opera Festivali’ne katılarak, “En İyi Sahne Performansı Sahneleyen Oyuncu” ödülünü altı.

Festivale hazırlık sürecinde, 3 ay boyunca haftada 4-5 gün geç saatlere kadar çalıştığını belirten Seçkin, boş zamanlarında piyano çalıyor, elektronik deneyler ve heykel çalışmaları yapıyor.

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Beklemiyordum, daha çocuğum diye düşündüm

Ödül almayı beklemediklerini bu nedenle, festival için gittiği Macaristan’dan Türkiye’ye erken dönüş yaptıklarını anlatan Seçkin, sonuçtan çok mutlu olduğunu söyledi. Akademik başarısının da iyi olduğunu belirten genç yetenek, öğrenciliğini ve ödül sürecini ise şöyle anlattı:

“Ödül almayı beklemediğimiz için törenden 4 gün gün önce döndük. Taksim’de bir kafede, sahne arkadaşlarım ve ailem ile bilgisayar başında yarışmayı izledik. Birincilik ödülünü aldığımız söylenince anlayamadım ilk başta. Babamın tekrar söylemesi üzerine çok şaşırdım, beklemiyordum, daha çocuğum diye düşündüm. Sevincimi ailemle paylaştım ve daha sonra e-mail, telefon ve facebook üzerinden gelen tebrikleri kabul ettim. Türkiye ve yurtdışından opera sanatçıları aradı, çok mutlu oldum. Bu ödülü almak için çok çalıştık, prova olduğu günler, derslerde boş olan zamanımı ve teneffüsleri ödev yaparak geçirdim. Bu süreçte başta ailem olmak üzere öğretmenlerim ve eğitmenlerim çok destek oldu.”

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Müzik ders çalışmama yardımcı oluyor

İngilizce ile Rusçayı anadili düzeyinde bilen ve Çince öğrenmeye devam eden Seçkin’in, aynı zamanda DJ’lik serfikası da var. Aile, arkadaş buluşmalarında zaman zaman DJ’lik de yaptığını söyleyen genç sanatçı, sözleşmeli olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çalışıyor. Kendisinden yaşça büyük insanlarla iletişim kurmayı seven Seçkin, hedeflerini ve yaşıtlarına tavsiyelerini ise şöyle paylaştı: “Müzikle ilgileniyorum. İleride ise Robotik Mühendisliği alanında çalışmak istiyorum. Boş zamanlarımda logolardan robot yapıyorum. Doğa resimleri çiziyorum. Orkestra için beste yapıyorum. Operayı ve müziği hobi olarak devam ettirmek istiyorum. Bu ödül benim için önemli. Arkadaşlarıma mutlaka sosyal bir hobi edinmelerini öneriyorum. Çocuk korosuna katılsınlar. Okulla birlikte yürütebilirler. Müzik ile çalışabilirler, böylece derslere ve zor sınavlara daha kolay hazırlanabilirler. Ben opera sayesinde kendimi rahat hissediyorum, bu da bana derslerde daha başarılı olmam için yardımcı oluyor.”