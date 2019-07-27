11 üniversiteye rektör atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye rektör atamasıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

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Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

YÖK ÜYELİĞİNE 2 ATAMA

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine yapılan atama kararları da Resmi Gazete’te yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz ile Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK üyeliklerine yeniden getirildi.