11 üniversiteye rektör atanacak

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Afyon Kocatepe, Bursa Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Galatasaray, İstanbul, Karabük, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu, Muş Alparslan, Munzur ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerine rektör ataması yapılacak. Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat’ta başlayan başvurular, 15 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar belgelerle başvurularını bizzat veya posta ile YÖK’e yapılabileceği gibi, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik postayla da gönderebilecek.

GEREKLİ BELGELER

Atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümleri ve ‘Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca yapılacak. Aranan belgeler ise şöyle: Başvuru dilekçesi; Nüfus cüzdanı fotokopisi; Rektör adayı bilgi formu; Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; ‘Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge; Bulunduğu veya son görev yaptığı üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.