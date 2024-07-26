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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan kararnameye göre, 11 Üniversiteye rektör ataması gerçekleşti. Kararda Tokat ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürleri de değişti.

Kararda Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Metin Topcuoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Ali Yürek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Barış Tan atandı.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alındı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kır ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Uzantı atandı.