Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

11 üniversite için rektör aranıyor

#Üniversite#YÖK#Yükseköğretim Kurul
11 üniversite için rektör aranıyor

YÖK, 11 üniversite rektörlüğü için adaylık başvuru sürecini başlattı. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversitelerine rektör olmak isteyen adaylar, 12-26 Nisan arasından başvuruları yapabilecek.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı belirtilerek, bununla ilgili adaylık sürecinin başladığı duyurdu. Buna göre; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Süleyman Demirel ile Yozgat Bozok üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 26 Nisan Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK'e yapılabileceği gibi, 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite#YÖK#Yükseköğretim Kurul

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler