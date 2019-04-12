11 üniversite için rektör aranıyor

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı belirtilerek, bununla ilgili adaylık sürecinin başladığı duyurdu. Buna göre; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Süleyman Demirel ile Yozgat Bozok üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 26 Nisan Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK'e yapılabileceği gibi, 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.