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11. Türkçe Olimpiyatları Mısır finali yapıldı

11. Türkçe Olimpiyatları Mısır finali yapıldı

Uluslararası Türkçe Derneği tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatları’nın Mısır finali yapıldı.

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Başkent Kahire’de Selahattin Türk Okulları’nda düzenlenen finalde, öğrenciler Türkçe ve Arapça şiir okudu, türküler seslendirip 2 ülkeden oyunlar sergiledi. Etkinliğin sonunda Mısır finalinde dereceye girerek, olimpiyatlarda Mısır’ı temsil etmeye hak kazanan öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, olimpiyatların bu yılki sloganının “Evrensel Barışa Doğru” olduğunu söyledi. Botsalı, “Türkiye, Arapça konusunda geç kaldı. Hükümetimiz 2 yıl önce aldığı bir kararla Arapça’yı orta öğretimde seçmeli ders yaptı. Ben buradan Mısırlı yetkililere sesleniyorum, inşallah Türkçe’nin de burada seçmeli ders olacağı günleri göreceğiz” dedi.

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