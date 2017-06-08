11 Türk üniversitesi yer aldı

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QS, dünyanın en iyi 1000 üniversitesini araştırma, öğretim kalitesi, iş imkânı sunabilme ve uluslararasılaşma kriterlerine göre değerlendirdi. Tüm kriterlerde ortalamada en yüksek puanı alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinciliğini korudu. ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Stanford ikinci ve Harvard ise üçüncü oldu. ABD ilk 10’da 5, İngiltere 4 ve İsviçre 1 üniversitesiyle temsil edildi.

İLK 500’DE TÜRKİYE’DEN 5 ÜNİVERSİTE

11 Türk üniversitesinin yer aldığı sıralamada en iyi dereceyi Bilkent 421-430 sıra bandıyla yakaladı. Koç 431-440 ile ikinci ve Sabancı 461-470 sıra bandıyla üçüncü oldu. Devlet üniversiteleri arasında en iyi konumu 471-480 sıra bandıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) elde etti. Türk üniversiteleri arasında Koç, ODTÜ ve İTÜ hariç diğer 8 üniversite sıra kaybetti.

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