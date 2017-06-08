Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

11 Türk üniversitesi yer aldı

#Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018#QS#Üniversite
11 Türk üniversitesi yer aldı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ‘Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018’i açıkladı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi hiçbir Türk üniversitesi ilk 400’e giremezken, Türkiye’den en iyi dereceyi 2017’ye göre sıra kaybetmesine rağmen 421-430 sıra bandıyla Bilkent Üniversitesi aldı. Onu 431-440 ile Koç ve 461-470 sıra bandıyla Sabancı Üniversitesi takip etti. Listenin en üstünde ise 6 yıldır konumunu korumayı başaran Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) yer aldı.

Haberin Devamı

QS, dünyanın en iyi 1000 üniversitesini araştırma, öğretim kalitesi, iş imkânı sunabilme ve uluslararasılaşma kriterlerine göre değerlendirdi. Tüm kriterlerde ortalamada en yüksek puanı alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinciliğini korudu. ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Stanford ikinci ve Harvard ise üçüncü oldu. ABD ilk 10’da 5, İngiltere 4 ve İsviçre 1 üniversitesiyle temsil edildi.

İLK 500’DE TÜRKİYE’DEN 5 ÜNİVERSİTE

11 Türk üniversitesinin yer aldığı sıralamada en iyi dereceyi Bilkent 421-430 sıra bandıyla yakaladı. Koç 431-440 ile ikinci ve Sabancı 461-470 sıra bandıyla üçüncü oldu. Devlet üniversiteleri arasında en iyi konumu 471-480 sıra bandıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) elde etti. Türk üniversiteleri arasında Koç, ODTÜ ve İTÜ hariç diğer 8 üniversite sıra kaybetti.

Haberin Devamı

11 Türk üniversitesi yer aldı

11 Türk üniversitesi yer aldı

 

 

 

11 Türk üniversitesi yer aldı

 

 

 

Mezuniyet Makyajı | Makyaj Sırları

 

 

Mezuniyet Makyajı | Makyaj Sırları
daha fazla video içinMezuniyet Makyajı | Makyaj Sırları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018#QS#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna