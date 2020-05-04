11 proje TÜBİTAK'tan hibe desteği aldı

TÜBİTAK’ın desteklediği etkinlikler, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrenmelerine imkân tanıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen programlara başvurdu. Buna göre TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde 4, 4007 Bilim Şenlikleri programında 6, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarında ise 1 olmak üzere toplam 11 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

BİLİM İNSANI OLMAYA ADAYLAR

Proje tabanlı çalışmalara önem verdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi:

“Yarışma ortamı olmadan farklı seviyedeki her öğrencimize proje hazırlama fırsatının sunulması başlı başına değerli. Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilerimize kazandırılması dahası bunun iş birliği içerisinde yapılması geleceğimize yön verecek gelişmelere kapı açıyor. Öğrencileriniz bu etkinliklerin planlanması ve hazırlanması süreçlerinde eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştiriyor. Böylece sabırlı bir şekilde çalışmayı öğrenerek, özgüven sahibi oluyor ve liderlik vasfı kazanıyor. Bu vesileyle geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.”