11 öğretmen evde eğitim veriyor

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Anne Nezahat Ülker, 1996 yılında Antalya’da dünyaya gelen kızı Handan’a 2,5 aylıkken bilier atrezi (Doğuştan safra kanalları yokluğu) tanısı konulduğunu anlattı. Hastanede aylar geçirdiklerini dile getiren Ülker, “Handan bebekken ameliyat geçirdi ve safra kanalları yapıldı. Sürekli hastanedeydik. 45 gün aynı sandalyede sabahladığımı biliyorum” dedi.

Ameliyat olmasına karşın kızının sağlık durumunun kötüye gittiğini, çalışmayan karaciğer nedeniyle başka organların zarar gördüğünü, defalarca mide kanaması geçirdiğini ve doktorların tek çare olarak karaciğer naklini önerdiklerini söyleyen Nezahat Ülker, oto tamircisi eşi ve diğer iki çocuğuyla büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Aile fertleri ve akrabalardan kimsenin dokusunun Handan’a uymadığını belirten anne Ülker, organların iflas etmek üzere olduğu günlerde İzmir’den gelen bağış haberiyle sevindiklerini söyledi.

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, motosiklet kazasında yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Mustafa Çelik’ten alınan karaciğerin İzmir Kent Hastanesi’nde Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından Handan’a nakledildiğini aktaran Nezahat Ülker, şubat ayındaki operasyon sonrası tedavinin sürekliliği için kızıyla İzmir’e taşındıklarını bildirdi.

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Önce sağlık, sonra eğitim

Anne Ülker, çok başarılı bir eğitim hayatı olan Handan’ın hastaneden çıkıp Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girdiğini ve Antalya Levent Aydın Anadolu Lisesini kazandığını anlattı. Sağlık için verdikleri mücadeleyi eğitim için sürdürdüklerine işaret eden Nezahat Ülker, şöyle konuştu:

“Hastalığı nedeniyle zaman zaman rapor alıyordu ama Handan, çok iyi bir öğrenciydi. Ameliyat sonrası ben de onunla İzmir’de kaldım. Enfeksiyon riski nedeniyle ameliyat sonrasında bir süre okula gidemedi. Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurduk. Büyükçiğli Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri sabah saat 09.00’dan itibaren evimize geliyor. Kızıma 1’er, 2’şer saat ders verip gidiyorlar.”

Tıp okumak istiyor

Antalya Levent Aydın Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Handan Ülker, çocukluk ve hastalık kavramlarının kendisi için ayrılmaz ikili haline geldiğini, durumunun ciddiyetini çok iyi bildiğini söyledi.

En büyük isteğinin voleybol oynamak ve dans etmek olduğunu belirten Handan Ülker, “Benim durumunda olan hastalar Türkiye’de en fazla 9, dünyada ise 11 yaşına kadar yaşamış. Ben, dile kolay tam 17 yıl hastalıkla yaşadım” dedi.

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İyi bir eğitim almak istediğini vurgulayan Ülker, önce tıp fakültesine gitmek sonra da diğer çocukların hastalanmasını engellemek için genetik bilimi ile ilgilenmek istediğini vurguladı.

Ülker, “Çevremdeki herkes ailem, akrabalarım, doktorlarım ve şimdi de öğretmenlerim benim için mücadele etti. Ağabeyim bile beni iyileştirmek için doktor oldu” şeklinde konuştu.

Öğretmenleri çok memnun

Büyükçiğli Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Tülay Alaçan da geçen yıl temmuz ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Özel Eğitim Programı kapsamında Handan Ülker’i evinde çalıştırdıklarını açıkladı.

Genç kızın çok iyi bir öğrenci olduğuna, eve gelen diğer 10 öğretmenin de aynı görüşü paylaştığına işaret eden Alaçan, “Handan’ın dersleri çok iyi. Başarısını, azmini alkışlıyorum” diye konuştu.