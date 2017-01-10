11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edilecek mi? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

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11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi sorusu birçok öğrencide meraka neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde iki günlük tatil edilen okullar, yarın da tatil olur mu sorusunu gün yüzüne çıkarttı. Soğuk havanının bazı kesimlerde devam etmesi ve kar yağışının etkisini sürdürmesi sebebiyle yarın okullar tatil olacak mı sorusuna odaklanan öğrenciler, yeni bir haber olduğunu düşünerek 11 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi şeklinde sorulara yöneldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere diğer Valiliklerin Twitter hesabından duyuru bekleyen öğrenciler için bazı detaylar

11 Ocak Çarşamba günü okulların hangi illerde tatil edileceğine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Valiliklerden gelecek açıklamalarda birlikte tatil duyurularını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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Sivas'ta öğrenciler sosyal medya üzerinden Vali Davut Gül'e birbirinden ilginç 'kar tatili' tweeti atarak okulların tatil edilmesini istedi.



Okulların Sivas'ta bugün tatil edilmesinin ardından Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Sevgili öğrenciler,hepinize ayrı ayrı cevap yazmak isterdim ama bu mümkün değil. Yarın okullar tatil değil.Başarılar diliyorum kardeşlerim" dedi. Vali Davut Gül'ün tweetinin ardından okulların tatil edilmesini isteyen öğrenciler Vali Gül'e sosyal medya üzerinden birbirinden ilginç tweetler attı. Atılan bir tweette Sosyal medyada 'Balkona bayrak asan dayı' olarak fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu'nun bulunduğu paylaşımda Vali Davut Gül'ün fotoğrafının balkona asılması dikkat çekti. Diğer bir hesaptan ise Vali Gül'e atılan tweette "Vali amca 10 santim daha kar yağarsa adıma kayıp ilanı verecekler" yazması okuyanları güldürdü.



Vali Gül'e atılan bazı tweetler şöyle.

"Ayrı ayrı cevap yazmanıza gerek yok Salı günü okullar tatil yazmanız yeterli"

"Elin valileri tatil yapsın bizimki tatil, matil yok"

"Sende mi bürütüs bu soğukta bizi okula mı yollayacaksın"

"Kar zaten boyum kadar kısa boylulara tatil yap bari başkaan"

"Herkes adının başına muhteşem valimiz davut gül yazsa da mı olmaz"

"Eğer ölürsem tatil olmadı donarak öldü diyin"

"Sayın valim o kadar takipçi kazandın onların hatırına tatil yapar insan"

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ULAŞIMIN ZORLAŞMASI NEDENİYLE ÇOĞU İLDE SIKINTI YAŞANDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gece başlayan ve halen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.



Bozdoğan'da devam eden kar yağışından dolayı, yaklaşık 20 mahalle yolu kar ulaşıma kapandı. Bozdoğan-Yatağan yolunda ulaşım kar yağışı sebebi ile zorlukla sağlanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için çalışıyor.



Bozdoğan’ın yüksek kesimdeki mahallerindeki yoğun kar yağışı sonucu öğretmenler okullarına gidemedi. Yüksek kesimlerdeki mahalle okullarından Bozdoğan merkez ve diğer taşımalı eğitim merkezi olan okullara yolların kapalı olması nedeniyle öğrenciler gidemedi. Bu okullardaki görevli öğretmenlerin görevli oldukları 14 okulun bugün tatil edilmesi bekleniyor.

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MANİSA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Manisa’da iki gün aradan sonra yeniden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar yollarda gitmekte zorlanırken vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Manisa’da iki gün aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda çalışma yapılmadığı için araçlar gitmekte zorlanırken, öğrenci servisleri de saatlerce yollarda beklemek zorunda kaldı. Kar yağışının keyfini ise öğrenciler ve vatandaşlar çıkardı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir taraftan kardan adam yapan vatandaşlar, bir taraftan da kartopu oynayanlar karın keyfini çıkarırken, tıkanan trafik nedeniyle hastaneden çıkamayan bir ambulans ise zor anlar yaşadı.

Kardan dolayı çok sayıda aracın trafiğe çıkamadığı Manisa’da vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması konusunda uyarılarda bulunulurken İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli trafiğe kapandı. Şehir merkezinde de rampaların olduğu Uncubozköy, YSE Kavşağı gibi noktalarda ise trafik adeta durma noktasına geldi.