11 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 11 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

İlk olarak bilinmesi gereken bölme ve bölünebilme işlemi hayatın birçok basamağında karşılaşılan durumların başında gelmektedir. Özellikle 11 ile bölünebilme kuralları bundan biridir.

11 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

Modern toplumları meydana getiren birlim dallarının başında matematik gelmektedir. Matematik içerisinde bulundurduğu birçok küçük alt başlık sayesinde bu gün kusursuz işleyen birçok malzeme yapılmıştır. Örneğin insanların ve öğrencilerin en çok kullandığı malzemelerden biri olan bilgisayarın temel mantığı budur. Özellikle 1 ve 0 rakamlarının işlenmesi ile mantık kavramı gelişmiş ve site tasarımları oluşmuştur.

Bu doğrultuda ilerlenirse öğrencilerin ilerleyen yaşamlarında sıkça karşılaşacağı konulardan biri si de 11 ile bölünebilmedir. Özellikle basit alışverişlerden üniversite sınavına kadar pek çok alanda karşılaşılması normaldir. 11 ile bölüne bilme kuralı birçok basamaktan oluşan diğer bölünme işlemi ile oldukça farklıdır. Bu nedenle öğrenciler tarafında genellikle oldukça kolay kavranan bir konudur. Özellikle bölme ve bölünebilme işlemleri öğrenci seçme sınavlarında sıkça kullanılmaktadır.

11 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

11 ile bölünebilme işlemleri oldukça basit ve yapması oldukça eğlenceli bir konudur. Öğrencilerin genel görüşüne göre en çok zevk alınan konuların başında 11 ile bölünebilme gelmektedir. İlk olarak işlemler yapılırken dikkatli olunması gerekir. Devamında sağdan başlanılarak kural uygulanabilir. İlk olarak sayının en sağında yani birler basamağına bir art işareti konulur.

Devamında onlara basamağın eksi konulur. Devamında 100ler basamağına tekrar artı konulur. Ve altındaki sayıları o sıralamada eksili ve artılısını yazarak hesaplanır. Artıları eksilerden çıkarılması sayesinde 11 ile bölünebilmesi keşfedilir. Eğer gerekli çıkartama işlemlerinden sonra elde edilen sayı sıfır ise on bir ile tam bölümdür.

Eğer işlemlerden sonra elde edilen sayı 11’in katı ise yine 11 ile tam bölünebilir. Eğer sayı eksili çıktı ise ve 11 in tam katı değil ise tam bölünemez. Üzerine 11 ekleyerek kalanın ne olduğu bulunması açısından son derece önemlidir.

11 İle Bölünebilme Örnek Soruları Nelerdir?

11 ile bölünme işleminin tam olarak anlaşılması için bol bol öğretici örnekler çözülmesi gerekir. Devamında en az üç kitaptan tekrarlar yapılmasında fayda vardır. 11 ile kalansız bölünebilme işleminin anlaşılması için yapılması gereken sağdan sola + ve eksileri, yerleştirmektir. Örnek vermek gerekirsek 1523 sayısı verilmiş kabul edilsin. Bu sayının en sağından başlayarak + ve – ibareleri konulmalıdır.

Bu ibareler altındaki sayılarla sanki art bir ve eksi bir ile çarpılıyormuş gibi çarpılır. Yani 3 numaraları sayının üstüne – 1 yazılıp çarpılır. Sonrasında 2 numaralı sayının üstüne +1 yazılır ve çarpılır. Bu işlemler sonucunda sağdan sola +3 -2 +5 -1 sayıları yazılıp toplanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra 5 rakamı elde edilir. Bu rakam 11 sayısının tam katı değildir.

Yani 1523 sayısının 11 ile bölümünden kalan 5 olmaktadır. Başka bir örnek vermek gerekirse 3491 sayısı verilsin. Tekrar en sağdan başlayacak şekilde artı ve eksiler konulur. Yani +1-9+4-3 olmaktadır. Gerekli işlemler yapılınca cevabın -9 çıktığı görülmektedir. -9 sayısı 11 sayısının tam katı olmadığı bilinmektedir. Yani 3491 sayısı 11 ile tam bölünmez. Kalan eksili sayı 11 ile toplanırsa kalan bulunur. Yani 3491 sayısının 11 ile bölümünden kalan 11+(-9) dan 2 elde edilir.