11 bin okuldan TÜBİTAK’a fuar başvurusu

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Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK “Bilim Fuarları Destekleme Programı” ile ilgili yaptığı açıklamada bu sene 11 bin 478 okulun bilim fuarı düzenlemek için başvuru yaptığını açıkladı. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2013’ten bu yana yürütülen Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın, çok büyük önem taşıdığını söyledi. Mandal, programla bilimin ve kültürünün yaygınlaşmasını, günlük hayatla ilişkilendirilmesini, bu konudaki çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve öğrencilere proje yapmaları için yeni ortam ve olanaklar sağlanmasını hedeflediklerini anlattı. Program kapsamında devlet okullarında 5-12’nci sınıf öğrencilerince gerçekleştirilen projelerin yer aldığı fuarların desteklendiğini belirten Mandal, “TÜBİTAK Bilim Fuarları destek programıyla öğrencilerimiz, ezberci bir eğitim yerine ‘görerek, dokunarak, anlayarak, algılayarak, uygulayarak’ ders çalışmanın keyfini yaşıyor. Böylece öğrenciler, ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapmaya özendiriliyor” diye konuştu.

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OKULLARA 5 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ

Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde projesi kabul edilen okullara 5 bin lira hibe, proje yürütücülüğünü üstlenen öğretmenlere ise 250 lira teşvik ikramiyesi verildiğini anlatan Prof. Dr. Mandal, “Programın 2017-2018 çağrı döneminde, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 88 artışla toplam 11 bin 478 okul, bilim fuarı düzenlemek üzere başvuru yaptı. Bu okullar tarafından proje girişi yapılan 230 bin 818 başvurudan, değerlendirmeler sonucunda 9 bin 854’ünün desteklenmesine karar verildi” dedi.

Rakamların her yıl artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Mandal, “Yüz binlerce çocuğun bir şekilde bilimle temas ediyor olmalarının esas değeri, yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak. Geleceğin bilim insanlarının tohumları bu fuarlarda atılıyor, çocuklara bilim fuarlarla sevdiriliyor. Bugün toprağa saçılan tohumlar, ileride muhakkak meyve verecek. Bu çocuklarımızdan birçoğu ülkemizde ve dünyada göğsümüzü kabartan bilimsel çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.