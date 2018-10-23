11 bin okul kantini, yemekhanesi denetlendi

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başladığı 17 Eylül'den bugüne kadar eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki 10 bin 728 kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağının denetlendiğini ve sekiz işletmeye idari yaptırım uygulandığını söyledi. Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmalarını büyük titizlikle ve aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gerçekleştirilen denetimlerde bu yerlerin genel ve özel hijyen şartlarının tespitinin yapıldığını ve satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunun kontrol edildiğini söyleyen Pakdemirli, "Bu işletmelerin belge ve kayıt kontrolleri, gıda satışına uygun asgari şartları taşıyıp taşımadıkları, satışını yaptıkları gıdaların bozulmuş, kokuşmuş, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar görmüş, son tüketim tarihini geçmiş ürünleri satıp satmadıkları kontrol edilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, özellikle büyüme ve gelişim evresi olan okul çağında sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, zihinsel ve bedensel gelişimleri açısından çok önemli. Bu nedenle zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullarda bulunan gıda işletmelerinin resmi kontrollerine ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesine hassasiyet gösteriliyor" dedi.

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KANTİNLER İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ

Bakanlıkça okullardaki kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocaklarının ihbar ve şikayetler dışında her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez olmak üzere yılda asgari iki defa denetlendiğini söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızca en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 81 ilde bin 291 eğitim verildi, 107 bin 625 öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılına kadar sürecek eğitimlerle ülkemizde bulunan tüm okullarda öğrenim gören çocuklarımızın eğitim alması hedefleniyor. Ayrıca bakanlığımızca kantinlerde çalışan bütün personel için hijyen eğitimi alma şartı getirilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli eğitildi. 2015 yılının başından itibaren de hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmiyor."

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Tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalarının aralıksız süreceğine işaret eden Pakdemirli, velilere de çağrıda bulundu. Pakdemirli, "Çalışmalarımıza destek olabilmek adına birer tüketici olan siz velilerin ve çocuklarınızın okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi denetimlerimize önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.