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‘11 bin çocuk, 11 bin resimle’ rekorlar kitabına girdi

#Yüzüncü Yıl Üniversitesi#Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü#ÖĞRENCİ
‘11 bin çocuk, 11 bin resimle’ rekorlar kitabına girdi

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 100 okulda 11 bin öğrencinin yaptığı 11 bin resim, açık hava çocuk resim sergisinde sergilenerek, ‘Dünya Çocuk Rekorları’ kitabına girdi.

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Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Kurtuluş Günü’ temalı açık hava sergisi düzenlendi.

Kent genelindeki 100 okulda 11 bin öğrenciye ait 11 bin resim, 7 kilometrelik İskele Caddesi'nde sergilendi. Rekor denemesi, Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural nezaretinde gerçekleştirildi. Kural, 'Dünya Çocuklar Rekorları' belgesini imzalayarak, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a teslim etti.

Huzur ortamı olduğu sürece yeni rekorlara imza atacaklarını söyleyen Rektör Battal, şöyle devam etti:
"Bugün Van'ımız için yeni bir rekor kırılmış oldu. Çocukların yapmış olduğu 'Kurtuluş' temalı resim sergisinde, 11 bin resimle 'Dünya Çocuk Rekoru'nu almış olduk. Rekor kaydını alıp bize uygunluğuyla ilgili belge sunan Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibine ayrıca teşekkür ederim. Huzurlu olduğumuz sürece buna benzer birçok rekora hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum."

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"VAN'IN BU GÜZEL BAŞARISI BÜTÜN TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLUR"
Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kural da "Dünya Çocuk Rekorlar"ını birçok ilde yaptıklarını anlattı.

Van'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kural, şunları söyledi:
"Dünya Çocuk Rekorları olarak, değişik illerdeki organizasyonlarımızdan 75'incisini düzenledik. Şu an 'Kurtuluş' temalı en büyük açık hava çocuk resim sergisi, '11 bin çocuk ile 11 bin resim rekoru'nu imzalamaktan büyük bir onur duyuyorum. Dilerim Van'ın bu güzel başarısı bütün Türkiye'de örnek olur. Vatanımızın birliğe ihtiyacı var. 248 ülkeye gitmiş ve dünyada 35’inci sırada bulunan bir gezgin olarak, Van'da bir daha bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Öğrencileriyle rekor denemesine katılan öğretmen Betül Diyar Gökçenay da serginin çok güzel olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların artması gerektiğini söyledi.

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#Yüzüncü Yıl Üniversitesi#Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü#ÖĞRENCİ

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