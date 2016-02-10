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11 bin 716 öğrenci telafi eğitimi aldı

#MEB#Öğrenci#Telafi Eğitimi
11 bin 716 öğrenci telafi eğitimi aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle eğitimden mahrum kalan Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'deki 11 bin 716 öğrenciye telafi eğitimi verildi.

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MEB yetkilerinden alınan bilgiye göre, yarı yıl tatilinde Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçelerinde 775, Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde bin 761, Mardin'in Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde 9 bin 548 olmak üzere 11 bin 716 öğrenciye telafi eğitimi verildi. Bu öğrencilerin bin 980'ini 8'inci, bin 978'ini 12'inci ve 7 bin 756'sını diğer sınıflara gidenler oluşturdu. Bunların, 3 bin 467'si yatılı, 8 bin 247'si yerleşik öğrencilerden oluştu. Bakanlık bu öğrencilerin eğitimleri için 672 öğretmen görevlendirdi.     

Okulların hasar görmesi nedeniyle ailelerinden izin alınan bazı öğrenciler, başka il ve ilçelerde yatılı kalarak eğitim aldı.     

Öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılandı     

Telafi eğitimleri kapsamında, öğrencilere kırtasiye ve kaynak kitap dağıtımı yapıldı. Bütün öğrenciler genel sağlık taramasından geçirildi. İhtiyacı bulunan öğrencilere ayakkabı, giyim, öz bakım malzemeleri alındı.     

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Sağlık sorunları bulunan öğrencilerin hastanelere intikali için servis araçları eğitim bölgelerinde görevlendirildi. Telafi eğitimi için gelen tüm öğrencilere öncelik tanınarak tedavilerinin hızlı şekilde yapılması sağlandı. Uygun zamanlarda öğrencilerin tamamına yönelik Batman gezisi ve sinema organizasyonları ile spor müsabakaları düzenlendi. Öğrencilere rehber öğretmenler tarafından psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu. YGS başvurusu yapmayan öğrencilerin ücretleri ödendi ve başvuruları yapıldı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik YGS ve LYS seminerleri verildi. Öğrencilere 3 deneme sınavı yapıldı. Her öğrenciye, 20 lira yardım yapıldı.     

 

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#MEB#Öğrenci#Telafi Eğitimi

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