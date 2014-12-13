11.20: Din kültürü sınavı başladı

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Yarın ise TEOG mazeret sınavları kapsamında fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavları yapılacak.

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Saat 10.50: Matematik sınavı tamamlandı

TEOG mazeret sınavlarının bugünkü ikinci oturumu olan ve saat 10.10’da başlayan matematik yazılısı 10.50’de sona erdi.

Matematik sınavına 43 bin 117 öğrenci katıldı. Yarım saat mola verecek olan öğrenciler 11.20’de ise TEOG mazeret sınavlarının bugünkü son oturum olan din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına katılacak.

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Saat 10.10: Matematik sınavı başladı

TEOG mazeret sınavları kapsamında düzenlenen matematik yazılısı saat 10.10’da başladı.

43 bin 117 öğrenci, 40 dakika sürecek sınavda 20 soruya cevap verecek. Öğrenciler daha sonra yarım saat ara verecek ve 11.20’de ise bugünün son oturumu olan din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına katılacak.

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Saat 09.40: TEOG Türkçe sınavı tamamlandı

TEOG mazeret sınavlarının ilk oturumu olan Türkçe tamamlandı. Türkiye genelinde 8’inci sınıfta okuyan ve kasım ayındaki Türkçe sınavına girmemiş olan 43 bin 687 öğrenci ilk oturumda ter döktü.

Saat 09.00’da başlayan sınav 09.40’ta sona erdi. Öğrenciler 40 dakikada 20 soruya cevap verdi. Yarım saat dinlenme arasının ardından öğrenciler 10.10’da matematik sınavına girecek.



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TEOG mazeret sınavları başladı

Saat 09.00: İlk oturum Türkçe

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 26-27 Kasım’da düzenlenen ortak sınavlara giremeyen 8’inci sınıf öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mazeret sınavları düzenleniyor. TEOG kapsamındaki Türkçe sınavına Türkiye genelinde 43 bin 687 öğrenci katılıyor.

Saat 09.00’da başlayan Türkçe sınavında öğrencilere 20 soru yöneltilecek. İlk oturum saat 09.40’ta sona erecek. Yarım saat ara verecek öğrenciler daha sonra T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük sınavına girecek.



