10'ar Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Onar Ritmik Sayma Sayıları

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10'ar ritmik 100 e kadar sayı sayma belirli kural içerisinde gerçekleşmektedir. Matematiğin ana konularından birisidir. Öğrenim planında matematiğin başlangıç konularında yer almaktadır.

10'ar Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır?

10'ar Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır sorusuna yanıt aramak için sayıları ve ritmik sayıların iyi anlaşılması ve öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda belirli sayı aralığında sayılması gerekiyorsa o sayıyı toplamak suretiyle kural oluşturulmaktadır. Örnek vermek gerekirse 10 ar ritmik sayılacaksa kural 10 ile ilk sayı başlar ve 10 ar toplanarak sayılmaya başlanır.

Onar ritmik Sayma Sayıları Nasıl Yapılmaktadır?

Onar ritmik sayma sayıları sistematik ve ritmik sayılar arasında yer almaktadır. İlk sayı 10 olmak üzere artı 10 olmak üzere ikinci ve üçüncü sayısının üzerine eklenerek devam etmektedir. Örnek olarak Onar ritmik sayma sayıları 10 temel sayı 10+10=20, 20+10=30, 30+10=40, 40+10=50, 50+10=60, 60+10=70, 70+10=80, 80+10=90, 90+10 =100 şeklinde 10 dan 100 e kadar ritmik sayma kuralı oluşturularak sayılmaktadır. Kural belirlenir ve kuraldaki sayı eklenerek bir sonraki sayıya ulaşılır.