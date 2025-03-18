109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi

Haberin Devamı

Songül Andaç, motor ustası babası Ercan Andaç’ın işletmesinde küçük yaştan itibaren mesleğe ilgi duymaya başladı. Andaç, babasının işlerinin kötüye gidip, dükkanını kapatmasının ardından bu bölümü okumaya karar verdi. Bu karara ilk başta ailesinin karşı çıktığı Songül Andaç, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Teknolojisi Bölümü’nü tercih etti. 9’uncu sınıf öğrencisi olan Andaç, hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi oldu. Okuldaki atölyede önlük ve tulumunu giyerek otomobil motorlarını tamir eden Songül Andaç’ın şimdiki hedefi ise okulunu bitirip babasının kapatmak zorunda kaldığı dükkanını yeniden açmak.

Haberin Devamı

Babasının motor ustası olmasından dolayı bu bölüme ilgi duyduğunu anlatan Songül Andaç, "Bu bölüm çocukluk hayalimdi. Baba mesleğimdi. 5 yaşından beri sanayideydim. Babamın ustalığı sayesinde, babamın arabaları tamir etmesi, sesinden anlaması beni çok mutlu ediyordu. Ben de bu yüzden babamın mesleğini sürdürmek istedim" diye konuştu.