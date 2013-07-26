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Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları ile sınavsız geçiş kapsamında tercih gönderen 1 milyon 112 bin 447 adaydan 672 bin 417 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Üniversitelerin lisans programlarında 36 bin 183, ön lisans programlarında ise 73 bin 6 kontenjan boş kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 24 Mart’ta düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 15-16 ve 22-23 Haziran’da Lisans Yerleştirme Sınavları’na göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunları da ön lisans programlarına yerleştirildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemlerine ilişkin verilere göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 800 bin 433 adaydan 1 milyon 112 bin 447’si tercih formu gönderdi. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 781 bin 606 kontenjandan 672 bin 417’sine yerleştirme yapıldı.

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Boş kontenjanlar

Üniversitelerdeki lisans programlarına 385 bin 795, ön lisans programlarına 286 bin 622 aday yerleşti. Lisans programlarında 36 bin 183, ön lisans programlarında 73 bin 6 olmak üzere üniversitelerde 109 bin 189 kontenjan boş kaldı.

Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 14 bin 922, ön lisans programlarında 59 bin 856, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 914, ön lisans programlarında 11 bin 599, KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 8 bin 236, ön lisans programlarında bin 543, yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında bin 111, ön lisans programlarında 8 kontenjan boş kaldı.