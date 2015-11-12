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108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

#Eğitim#Pedagojik Formasyon#Üniversite
108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmen olabilmelerinin önünü açan pedagojik programı için ayrılan kontenjanı ve üniversitelere dağılımlarını açıklandı. Buna göre bu yılki pedagojik formasyon kontenjanı 15 bin olarak belirlendi. Türkiye’den 103, KKTC’den ise 5 üniversite programı açabilecek. En çok kontenjan alan üniversiteler ise 400 kontenjan ile Atatürk, İstanbul, Marmara Üniversiteleri oldu.

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, pedagojik formasyon kontenjanı 15 bin olarak belirlendi. Bu kontenjanlar, programı açmak için gereken şartları taşıyan 103’ü Türkiye, 5’i de KKTC olmak üzere toplam 108 üniversiteye dağıtıldı. En çok kontenjan alanlar ise 400 kontenjan ile Atatürk, İstanbul, Marmara Üniversiteleri oldu. Üniversitelere verilen kontenjanların alanlara göre dağılımı ise üniversiteler tarafından yapılacak. Alan belirlemesinde talep ve istihdam dengesi gözetilcek.  

PROGRAM AÇMA İZNİ VERİLEN ÜNİVERSİTELER VE KONTENJANLARI ŞÖYLE:

108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

Not: Aralarında işbirliği olan üniversiteler farklı renkte ve koyu yazımda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

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#Eğitim#Pedagojik Formasyon#Üniversite

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