108 üniversitede pedagojik formasyon eğitimi verilecek

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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, pedagojik formasyon kontenjanı 15 bin olarak belirlendi. Bu kontenjanlar, programı açmak için gereken şartları taşıyan 103’ü Türkiye, 5’i de KKTC olmak üzere toplam 108 üniversiteye dağıtıldı. En çok kontenjan alanlar ise 400 kontenjan ile Atatürk, İstanbul, Marmara Üniversiteleri oldu. Üniversitelere verilen kontenjanların alanlara göre dağılımı ise üniversiteler tarafından yapılacak. Alan belirlemesinde talep ve istihdam dengesi gözetilcek.

PROGRAM AÇMA İZNİ VERİLEN ÜNİVERSİTELER VE KONTENJANLARI ŞÖYLE:





Not: Aralarında işbirliği olan üniversiteler farklı renkte ve koyu yazımda gösterilmiştir.