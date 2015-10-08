108 ülkeden 720 öğrenciye ilahiyat eğitimi

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Yeni eğitim-öğretim döneminde Uluslararası İmam Hatip Lisesi’ne 310 erkek ve 55 kız olmak üzere 365, Uluslararası İlahiyat Programı’na da 205 öğrenci kaydoldu. Uluslararası Konuk Öğrenci Programı’na ise 100 lisans ve 50 yüksek lisans öğrencisi kabul edildi.

Vakfın eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren TDV Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, hayri ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra eğitime öncelik verdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Uluslararası İmam Hatip öğrenci programı kapsamında yurtdışından öğrencilere Kayseri, Konya ve İstanbul'daki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde eğitim imkanı sunduklarını belirten Tutkun, halen bu üç okulda bin 216 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Program çerçevesinde bugüne kadar 686 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Tutkun, bu yıl da program kapsamında 310 erkek, 55 kız olmak üzere 365 öğrencinin eğitime başladığını bildirdi.

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Uluslararası Konuk Öğrenci Programı ile de yurtdışındaki öğrencilere Türkiye'de üniversite imkanı sağladıklarını belirten Tutkun, dünyanın farklı ülkelerinden bin 328 öğrencinin ilahiyat fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gördüğünü söyledi. Programı kapsamında bugüne kadar ilahiyat fakültelerinden 780 öğrencinin mezun olduğunu belirten Tutkun, "Bu yıl da 100 lisans ve 50 yüksek lisans öğrencisine eğitim imkanı sunduk" dedi.

Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya'da yaşayan gurbetçi ailelerin çocuklarının din eğitimi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında da yurtdışında lise eğitimini tamamlayanların Türkiye'deki 6 ilahiyat fakültesinde eğitim gördüğünü vurgulayan Tutkun, "14 ülkeden gelen 725 gurbetçi öğrencimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve öğrencilerimize burs veriyoruz. Program kapsamında bugüne kadar mezun ettiğimiz bin 70 öğrencimiz, yaşadıkları ülkelere dönerek din eğitimi alanındaki ihtiyaca cevap vermektedir. Bu yıl program kapsamında 205 öğrenci Türkiye'de eğitime başladı" diye konuştu.

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Türkiye Diyanet Vakfı’nın ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman neslin yetişmesi için eğitime öncelik verdiğini anlatan Tutkun, "Eğitim faaliyetleri kapsamında başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej ve üniversite açan vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat ve Uluslararası Konuk Öğrenci Programı ile 108 ülkeden öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kurmaktadır" bilgisini verdi.

Tutkun, eğitimlerin Diyanet İşleri Bakanlığı (DİB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), üniversiteler, ilahiyat fakülteleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile işbirliği içinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

