108 dala 15 bin öğretmen

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“15 bin öğretmen ataması ile ilgili olarak yeni yönetmeliğin yayımının ardından ilana çıkacağız. Okulların açılmasından önceki cuma günü de öğretmenlerimizin atamasını yapmış olacağız. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 9 nolu kararla 118 alan tespit etti, ancak 10 alan kapandığı için kontenjan veremedik. Bu nedenle 15 bin atamayı 108 alana yapacağız. 108 alana atama yaptığımız zaman öncelikle bizim ihtiyaca göre bunu yapmamız gerekiyor. Örneğin tarih alanında 14 bin 288 aday bekliyor ama bizim ihtiyacımız 1000 kişi. Kontenjanlarımızla ilgili sayı vermeden, Türkçe, matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve sosyal bilimler derslerinden TEOG ile edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden LYS’ye yönelik branşlara kontenjanın yüzde 58’ini ayırdık.

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114 bin öğretmen ihtiyacı var

15-17 yıldır atama bekleyen alanlar var. Bunlara geçmiş yıllarda 5 kontenjan, 3 kontenjan verilmiş. Küçük alanları mağdur etmemek için onlara da bu kontenjanlarda fazlalık verdik. En fazla ihtiyacımız olan branş, İngilizce. Biz 15 bin dağılım yapacağız fakat arkadaşların taleplerine baktığınız zaman 150 bin çıkıyor. Kontenjanın yüzde 73’ünü, geri kalmış bölgelere yani en çok ihtiyaç olan illere dağıttık. Geriye kalan kontenjanın yüzde 25’ini de öncelikli illerimizin dışındaki illere dağıttık. Okullar açılmadan önce son cuma 6 Şubat tarihine yetiştirmeye çalışacağız. Şunu bilmemiz gerekiyor, bizim 114 bin öğretmen ihtiyacımız, dışarıda 278 bin bekleyen var. Bu realiteyi herkesin görmesi gerekiyor.

Eşler yakın ilde buluşacak

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde de yeni bir uygulamaya gittik ve tayinleri ayrı yerlere çıkan öğretmenleri bir araya getirmek için çalışma başlattık. Aynı ilde bir araya gelemeyen öğretmen eşler boş kadronun olduğu en yakın ilde bir araya getirilecek. Aynı uygulama il içinde ilçelerde de uygulanacak. Bu sene eş durumu tayinlerinin yüzde 98’ini gerçekleştirdik. Yeni uygulamayla örneğin biri Ankara’da diğeri Van’da olan öğretmen eşler, kontenjan açığı olmayan Ankara’da buluşmak istediğinde farklı bir yol izleyeceğiz. Öğretmenlerimizi Ankara’da yer olmadığı için Ankara’ya en yakın illerde buluşturacağız.”

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Çerçeve yönetmelik çiğnendi

Eş durumu tayinlerinde Başbakanlık Çerçeve Yönetmelik’te yer alan eşi özel sektörde çalışanın eş durumu tayin talebi için en az 3 yıl sigortalı olma zorunluluğunun bu yıl Bakan Nabi Avcı’nın talimatıyla 1 yıl olarak uygulandığını da hatırlatan Aydoğdu, ancak ağustos ayı itibariyle atamalarda 3 yıl sigorta şartının aranacağını söyledi. Aydoğdu, geçtiğimiz hafta eş özründen tayin isteyen 13 bin 788 öğretmenin talebinin gerçekleştirildiğini açıkladı.