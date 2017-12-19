106 yenilikçi eğitim çalışmasına ödül

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla verilen ‘5. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni’, Başkent Öğretmenevi'nde yapıldı.

Bakan Yardımcısı Erdem, ödül töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin, ülkelerin gelişmesini sağlayan, ekonomik olarak kalkınmalarını destekleyen, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktaran vazgeçilmez bir süreç olduğunu belirtti.

Tarihin her çağında başarılı olmanın ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmenin yolunun iyi bir eğitim sisteminden geçtiğini vurgulayan Erdem, "Eğitimi uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alıyor, geleceğe yatırım olarak kabul ediyoruz. Bir ülkenin en büyük yatırımı beşeri sermayesidir, bunu da ancak eğitimle başarabiliriz" diye konuştu.

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Çağıyla rekabet eden, bilgi ve yüksek katma değerli ürünler üreten ve ürettikleri marka olan bir Türkiye istediklerini dile getiren Erdem, bunun yolunun nitelikli eğitimden geçtiğine işaret etti.

Eğitim ile kalkınma arasında doğrudan orantı bulunduğunu vurgulayan Erdem, insan kaynağının eğitim seviyesi yükseldikçe, iş gücü, kalkınma ve gelişmişlik düzeyinin arttığını anlattı.

Teknolojik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, öğretim programlarının güncellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gibi konularda önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Erdem, bu bağlamda, 2015-2019 Stratejik Planı'nda eğitim ve öğretime erişmenin yanı sıra eğitim öğretimde kalitenin artması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin ana temalar olarak belirlendiğini, yenilikçi bir milli eğitim sistemi oluşturma kararlılığının ortaya konduğunu söyledi.

Erdem, "Bakanlığımızın bütçe büyüklüğü, istihdam edilen personel sayısı, derslik sayısı ve okullaşma oranları gibi birçok temel göstergede rekor sayılabilecek değerler sağlandı" dedi.

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‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan 3 bin 357 başvurudan 106 çalışma, bölgesel ödüle değer görüldü.

Bu çalışmalardan, ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri’, ‘Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler’, ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’, ‘Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme’, ‘Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi’ kategorilerinde 15'i Bakanlık Ödülü, 5'i de Bakanlık Teşvik Ödülü almaya hak kazandı.

Ödüller, Bakan Yardımcısı Erdem ve MEB bürokratları tarafından verildi.