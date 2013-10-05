106 bin çocuğa ulaşan Süt Kuzusu Projesi 1 yaşında

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Süt Kuzusu Projesi" ile evlerine gidilen 106 bin çocuğa ayda 8'er litre süt bırakıldığını söyledi. Kocaoğlu, 0-5 yaş çocuklara yönelik çalışmanın 1’inci yılı kutlama programında konuştu. Belediyenin ihtiyaçlarını, kooperatifler aracılığıyla üreticilerden alarak kırsalda kalkınmaya yönelik adım attıklarını anlatan Kocaoğlu, "Bundan 7 sene önce, İzmir'de sütlerin, süt üreticileri tarafından Küçük Menderes Nehri ile yollara döküldüğü haberini okuduktan Okul Sütü Projesi'ni başlattık" dedi.

Proje ile 246 okulda her gün süt dağıtmaya başladıklarına belirten Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Projeyi sürdürerek, İzmir'deki süt fiyatını regüle ettik. Süt üreticisinin cebine diğer illerden daha fazla para girmeye başladı. Merkezi hükümet, projemizi örnek proje olarak aldı ve bundan onur duyuyoruz. Tüm okullara dağıtmaya başlattı. Başlattığımız hamleyi ara vermeden sürdürmek için 0-5 aralığındaki çocuklara yönelik Süt Kuzusu Projesi'ni hayata geçirdik. '6 yaştan büyük çocukların sütünü hükümet veriyorsa biz de 0-5 yaşa kadar dağıtırız' dedik ve proje ortaya çıktı. İzmir halkının yardımıyla sosyal medyada ismini bulduk ve projeyi yürütüyoruz. Projemizin birinci yılı kutlu olsun."

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"Çocukların gelişimine katkı sağladık"

Kocaoğlu, Tire Süt Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçirilen Süt Kuzusu Projesi'nin dağıtımına yönelik lojistik yatırımını da üstlendiklerini anlattı. Proje ile dar gelirli vatandaşlara ulaştıklarını söyleyen Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Süt Kuzusu Projesi ile tüm kapılar çalınarak 106 bin çocuğumuza ayda 8'er litre süt bırakılıyor. Dağıtımı zor bir proje ama 1 senedir Tire Süt Kooperatifi ile mükemmel biçimde sürdürüyoruz. Projenin bir ayağı, dar gelirli vatandaşların çocuklarına süt içirerek, beslenmelerine, kemik ve zeka gelişimlerine katkı sağlamak. Bu açıdan sosyal bir proje. Sütleri kooperatiften alarak kooperatiflerin desteklenmesini sağlıyoruz. Tarımda kooperatifler olmazsa kalkınmanın olmayacağını, küçük üreticinin yok olacağının ayırdına vararak sürdürülen, çiftçinin desteklenmesini sağlayan önemli bir proje.

Aynı zamanda, iki inekle evine ekmek götüren kadın ve erkeğin elinin tutulması projesi. Süt Kuzusu Projesi tüm Türkiye'ye örnek olmalıdır. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetimiz projeyi gerçekleştirmeli ki tarım ve hayvancılığımız kalkınsın. Hollanda'nın 80 milyar avro tarım ürünü ihracatı yaptığı bir dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ihracata ulaşmaması mümkün değidir. Yerel yönetimler ve merkezi hükümet, tarımın kalkınması için özel projeler yapmalı ve Türkiye'de bu işin kalkınması sağlanmalıdır."

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ise insana değer veren Süt Kuzusu Projesi ile İzmir'in sütün başkenti haline geldiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Kocaoğlu, süt üreticileri ve çocuklar ile pasta keserek projenin birinci yılını kutladı.