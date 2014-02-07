105 branşta 10 bin öğretmen atandı

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Ocak-4 Şubat 2014 tarihleri arasında 10 bin kontenjana 105 alanda 61 bin 374 başvuru alındı. Başvuranlar arasından 9 bin 470 öğretmenin ataması, puan üstünlüğüne göre 6 Şubat 2014 tarihinde sonuçlandırıldı. Kontenjanların dağılımı, ülke genelinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının alan ihtiyaçları dikkate alınmak ve dengeli öğretmen dağılımı esasına göre yapıldı. Atanan öğretmenlerimiz, 10 Şubat 2014 tarihinde görevlerine başlayacaklar. Atama sonuçları http://atama.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.”