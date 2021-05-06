1048 vergi kodu nedir? 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi

1048 vergi kodu, ülkemizde 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi olarak bilinmektedir.

1048 Vergi Kodu Nedir?

1048 vergi kodu, 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi anlamını taşımaktadır. Damga vergisi, tapılan işlemler ve anlaşmalar sonucu doğan vergi türü olarak bilinmektedir. 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işleminizi gerçekleştirmek için de 1048 vergi kodunu kullanmanız ve bu kod ile işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ödediğiniz 1048 vergi kodlu 5035 sayılı kanına göre damga vergisi de muhasebe kısmında rahatlıkla faturalanabilmektedir.

Damga vergisi, kişiler veya şirketler arasında yapılan anlaşmaların geçerliliği için ödenmektedir. Ancak damga vergisi ödenecek belgelerin tamamının resmi ve imzalı olması gerekmektedir. Aksi taktirde damga vergisi ödenememektedir. 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi de şirketler tarafından değil, direkt olarak bireyler tarafından ödenmek zorundadır. Damga vergisi ödeme işlemini şirketler gerçekleştirememektedir.

5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi, birçok farklı yol kullanarak ödenebilmektedir. Günümüzde özellikle tüm ihtiyaç ve gereçlerin internete taşındığı bu dönemde, devletin de bazı alanları internete taşınmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesine erişim sağlayarak 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi ödeme işlemi, ATM üzerinden de yapılabilmektedir.