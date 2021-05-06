1047 vergi kodu nedir? Damga vergisi ödeme işlemi

1047 vergi kodlu damga vergisi de bu 414 farklı çeşit vergi türünün içerisinde yer almakta ve özellikle şirket kapsamı altında faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren bir vergi türüdür.

1047 Vergi Kodu Nedir?

1047 vergi kodu, damga vergisi olarak isimlendirilmektedir. Damga vergisinin mükellefleri ise resmi kağıtları imzalayan ve bu kağıtların içerisinde imzası bulunan kişilerdir. Resmi daireler içerisinde damga vergisi, kişiler arasındaki anlaşmayı belgeleyen kağıtların vergisi olarak alınmaktadır. Damga vergisinin, 1047 vergi kodu, alınabilmesi için de kağıt üzerinde hükümlerin bulunması gerekmektedir. Resmi olmayan ve imza içermeyen belgelerden de damga vergisi alınmamaktadır.

Damga vergisi, her türlü anlaşmadan ve her türlü sözleşmeden sonra devlet tarafından alınan vergidir. Damga vergisi net olarak, kişiler ve kurumlar arasında yapılan tüm işlemlerin geçerliliğini ve resmiyetini belgeleyen kağıtlar üzerinden alınan bir vergi çeşidi olarak sınıflandırılmaktadır.

Yapılan sözleşmenin çeşidine göre damga vergisinin mükellefleri değişebilmektedir. Ancak damga vergisi şirketler üzerinden değil, kişiler üzerinden ödenmektedir. Damga vergisinin ödemesi daima kişiler tarafından yapılmalıdır.

5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Damga vergisini ödemenin iki farklı yolu vardır. Bunlardan birisi ''Nispi Ödeme'', diğeri ise ''Maktu Ödeme'' şeklidir. Binde 8,25 olarak hesaplanan Nispi Ödeme, 30 TL sabit ücret olarak hesaplanan ise Maktu Ödeme şeklidir.

Sözleşme içerisinde belirli bir değer belirtilmiş ise, ödeme Nispi Ödeme olarak kabul edilmektedir.