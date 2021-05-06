1046 vergi kodu nedir? Tevkifattan alınan damga vergisi ödeme işlemi

1046 vergi kodu, tevkifattan alınan damga vergisi anlamına gelmektedir. Bu kod ile tevkifattan alınan damga vergisi ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

1046 Vergi Kodu Nedir?

Vergi ödemelerinin kolaylaştırılması konusunda atanmış olan 1046 vergi kodu, tevkifattan alınan damga vergisi demektir. Süreçlerin kolayca tamamlanabilmesi adına, vergi isimlerinin uzun uzadıya kullanılması yerine, her vergi türüne bir kod atandığı için, tevkifattan alınan vergilere de 1046 kodu atanmıştır.

Peki, tevkifattan alınan damga vergisi ne anlama gelmektedir? Bazen devlet alması gereken katma değer vergisini yalnızca satıcıdan almaz. Bazen bu katma değer vergisini alıcı ve satıcı arasında bölüştürür. Böylelikle vergi ödemeleri daha dengeli ve düzenli olmuş olur. Bu sebeple de tevkifattan alınan damga vergisi uygulamaları yapılmaktadır.

Bu konuyla ilgili olarak eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde bulunan mevzuatı okuyabilirsiniz. Böylelikle siz de tevkifattan alınan damga vergisi ödemesi yapıp yapmamanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olursunuz. Vergiler konusunda bilgi sahibi olmanız ve ödemelerinizi zamanında yapmanız elbette sizin yararınıza olacaktır.

5035 Sayılı Kanuna Göre Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Eğer siz de tevkifattan alınan damga vergisi ödemesi gerçekleştirmek istiyorsanız, bunun için 1048 kodunu kullanabilirsiniz. Bu kod ile vergi ödemesi işleminizi gerçekleştirmek için yapmanız gereken şey, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin internet sitesine gitmek. Buradaki yönlendirmeleri takip ederek vergi ödemenizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.