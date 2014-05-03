104 ülkeden 55 bin öğrenci 10 Mayıs’ta biraraya gelecek

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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile 25 uluslararası öğrenci derneğinin organize ettiği etkinlik hakkında bilgi veren UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat şöyle dedi:

“Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon insan uluslararası öğrenci olarak tanımlanıyor. Bunun 700 binden fazlası ABD'de eğitim alıyor. Lise, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi alan misafir öğrenciler Türkiye'de en az 5 yıl kalıyor.



Ülkemizde 160 ülkeden 55 bin öğrenci eğitim görüyor. 2010'da 17 bin uluslararası öğrencimiz olduğu göz önüne alınırsa 4 yılda sayının neredeyse 4 katına yaklaştığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç yıl için bu rakamın 250 bine ulaşacağını öngörüyoruz."

Amacımız gençlere destek olmak



Dernek olarak çalışmalarını 10 yıl önce başlattıklarını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki öğrencilerin dil, barınma, oryantasyon, burs, resmi yazışmalar gibi çok farklı alanlarda desteğe ihtiyacı var. Yeterli yardımı alamayanlar mezun olamadan Türkiye’den ayrılmak zorunda kalıyor. Son yıllarda hem hükümetin yaptığı düzenlemeler hem UDEF gibi derneklerin ortaya koyduğu çalışmalar bu alanda başarıyı arttırdı. Amacımız, Türkiye genelinde uluslararası öğrenci farkındalığı oluşturmak. Bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Gençlere her alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek."



20 şehirde 450 çadır kurulacak

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Uluslararası öğrencileri misafir olarak tanımladıklarını belirten Bolat, organizasyonun aynı anda 20 şehirdeki meydanlarda kurulacak 450 çadırda yapılacağını şöyle anlattı:

“Buluşmayla 104 ülkeden 14 bin öğrenci, kendi kültürlerini anlatan stantlarıyla dünyayı Türkiye'ye taşıyacak. Yerel kıyafetleriyle de kendi geleneklerini sergileyecekler.”

İstanbul Eminönü Meydanı'nda 10 Mayıs'ta başlayacak 7’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması, aynı anda Edirne, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Samsun, Trabzon, Van ve Gaziantep'te start alacak.



Buluşmada, 160 farklı etkinlikle sahne gösterileri de yapılacak. Etkinliğe 1 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.



Organizasyonun kapanış programı ise, 17 Mayıs'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek.