104 okul acil onarılmalı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bitlis Milli Eğitim Bakanı Cafer Tulmaç, 104 okulda acilen onarım yapılması gerektiğini, bunun için hayırseverlerden de destek beklediklerini bildirdi.

Tulmaç, kentte onarım bekleyen 507 okul bulunduğunu, bunların 104'ünde acilen onarım yapılması gerektiğini belirtti.

Cafer Tulmaç, onarım için 108 milyon YTL'ye ihtiyaçları olduğunu, hayırseverlerden, iş adamlarından, sivil toplum örgütlerinin destek beklediklerini söyledi.

Onarım gereken okulları listelediklerini kaydeden Tulmaç, “Okulların onarılması için 3 ve 5 yıllık eylem planı hazırladık. Doğu Anadolu Kalkınma Programı, Bitlisli Genç İşadamları Derneği ve hayırseverlere dosya örnekleri göndereceğiz” dedi.



Tulmaç, Milli Eğitim Müdürlüğünün tek başına bu sorunların altından kalkamayacağını, sivil toplum örgütleri ve hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Valilik ve İl Özel İdaresi ile koordineli çalışarak bu sorunları aşmayı amaçladıklarını anlatan Tulmaç, 80 yıl ihmal edilen işlerin bir yılda bitirilemeyeceğini ve hayırseverlerden gelecek destekle onarım çalışmalarının en kısa sürede başlaması için çalışacaklarını söyledi.

