104 mesleki eğitim projesine 2 milyon avro destek

Haberin Devamı

AB Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ortaklık faaliyeti kapsamında 104 projeye 2 milyon 70 bin avro hibe tahsis edildiği ve bu projeler kapsamında Türkiye'den program katılımcısı ülkelere 1668 ziyaret yapılacağı belirtildi. Söz konusu ülkelerden de Türkiye'ye hareketlilikler gerçekleşeceği ifade edildi. Ayrıca meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden odalara kadar çok geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara sağlanan bu hibe desteği ile mesleki eğitim alanında çeşitli çıktılar ve ürünler elde edileceği bildirildi.

Açıklamada, Türk Ulusal Ajansı'nın destek verdiği alanlardan biri olan mesleki eğitim alanına, ilgili kuruluşlardan bu sene de yoğun ilgi gösterildiği ve 67 farklı ilden 503 başvuru alındığı belirtildi. Bu doğrultuda, Ankara'dan Engelli Dernekleri Federasyonu'nun; 5 farklı ülkeden 7 ortakla çağrı merkezi sektörüne ilişkin ihtiyaç ve sıkıntıları analiz edecek ve engellilerin bu sektörde evden hizmet vermelerini temin edebilecek imkanları araştıracağı ayrıca bu kişilerin eğitimine yönelik problem çözme, iletişim ve karar alma gibi konulara ilişkin müfredat hazırlayacağı bildirildi.

Eskişehir'den Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi koordinatörlüğünde otomotiv sektöründe bir şirketin 5 farklı ülkeden 6 ortakla iş güvenliği ve sağlığı alanındaki faaliyetlere yönelik araştırmalar yapacağına yer verilen açıklamada, İzmir'den Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin de 8 farklı ülkeden 10 ortakla havacılık alanındaki yeterlilik programlarının tasarlanması, uluslararası modüllerin entegre edilmesi, iyi örneklerin paylaşılması ve yeterlilik sahibi personelin hareketliliğin artırılması gibi faaliyetlere yönelik çalışmalar yapacağı belirtildi. Bunun yanı sıra açıklamada, İstanbul'dan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin de 5 farklı ülkeden 6 ortakla mesleki eğitimde kredi transfer sistemi alanında çalışmalar yapacağına yer verildi.

İl bazında sonuçlar incelendiğinde başkent Ankara'nın hem kabul edilen proje sayısı hem de tahsis edilen fon miktarı açısından başı çektiği görülüyor. Kabul edilen başvuru sayısında Ankara'yı sırasıyla İzmir, İstanbul, Adana ve Bolu izlerken; tahsis edilen hibe miktarı açısından Ankara'yı sırasıyla İstanbul, İzmir, Adana, Nevşehir izliyor.

Haberin Devamı

"400'e yakın projeye yaklaşık 7 milyon 700 bin avro hibe tahsisi yapıldı"

Haberin Devamı

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ulusal Ajans Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı kapsamında yürütülen projelerin, Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına katkı sağlamakta ve ülkede nitelikli işgücü yetiştirilmesi açısından önemli bir fonksiyon icra etmekte olduğunu söyledi.

"Bu program kapsamındaki ortaklık projeleri ile bugüne kadar 400'e yakın projeye yaklaşık 7 milyon 700 bin avro hibe tahsisi yapılarak mesleki eğitim alanında çıktılar elde edilmiş, vatandaşlarımız Avrupa'daki meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunma ve kurumsal yapılarını daha iyi tanıma imkânı bulmuştur" diyen Bağış, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz ise Avrupa'daki öğrencilerle birlikte bir çıktı çerçevesinde birlikte çalışma imkânı bularak gelecekteki kariyerlerine katkıda bulunmuşlardır. Sağlıktan turizme, iş güvenliğinden mesleki eğitim ve öğretimde kredi transfer sistemine, engellilerin mesleki eğitiminden kadın girişimcilere, güzellik sektöründen yenilenebilir enerjiye kadar çok çeşitli alanlarda hazırlanmış bu 104 mesleki eğitim projesi önümüzdeki iki yıl boyunca çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu vesile ile 2013 yılı Leonardo da Vinci ortaklık faaliyeti kapsamında projesi kabul edilen kurumları kutlar ve başarılar dilerim."