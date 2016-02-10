104 bin branşa 30 bin öğretmen atandı 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen ataması için MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık bürokratları, öğretmen adayları ve aileleri de iştirak etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ataması yapılacak öğretmen adaylarını tebrik etti.

Kura için gerekli olan numaranın 3 rakamını söyleyen Erdoğan, daha sonra Bakan Avcı ile salondaki adaylardan kura için rakam bildirmelerini istedi.

Kura numarasının "357145932" olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama butonuna "Ya Allah Bismillah" diyerek bastı.

Atama heyecanını öğretmen adayları ile paylaşan Erdoğan, atanan bazı öğretmen adaylarının ismini de söyleyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Elektronik ortamda kura numarasına göre yapılan atama sonucunda, salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç çığlıkları attı ve mutluluklarını yakınlarına sarılarak yaşadı.

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Atama sevinci yaşayan ve göz yaşlarını tutamayan bazı öğretmenler ise sonucu yakınlarına cep telefonuyla bildirdi. Salona giremeyen adayların töreni izleyebilmeleri için bina dışında dev ekran kuruldu. Bazı adaylar da töreni buradan izledi.

Atama için ayrılan kontenjanlar

MEB, ilk atama kapsamında 29 bin 620, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 300, milli sporcu ataması kapsamında ise 80 öğretmen olmak üzere 30 bin kadro ayırdığını duyurmuştu. Bu kadrolar için 121 bin 233 aday öğretmen başvuruda bulundu.

Aday öğretmenlerin 15 Şubat'ta yetiştirilecekleri illeri tercih edecek

İlk atama ve milli sporcuların atanması kapsamında aday öğretmen olarak atananlar, 15-18 Şubat'ta yetiştirilmek üzere görev yapacakları illeri tercih edecek.

Aday öğretmenlerin yetiştirilmek üzere il emrine atamaları 19 Şubat'ta yapılacak, ildeki görev yerleri ise 25 Şubat'ta valiliklerce belirlenecek.

Törende Bakan Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, öğrencilerin öğretmenlerine koşarken çekilen bir fotoğrafı hediye etti.