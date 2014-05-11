103 ülkeden 14 bin öğrenci Sultanahmet'te

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Törende konuşan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eğitimlerini Türkiye'de tamamlamak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Buluşmanın, katılım gösteren öğrencilerin ülkeleri için berekete vesile olacağını söyleyen Mutlu, "Buradan aldıkları eğitimlerle gittikleri yerlerde güzel hizmetler yapacaklar. İstanbul’la birlikte ülkemizi de tanıtan, güzel temsilciler olacaklar" dedi.



"İstanbul, bütün renkleri birarada toplayan merkezdir"



Öğrenci misafirlerin sayısının artmasını arzu ettiklerini belirten Mutlu, gelecek yıllarda da sayının çok daha artacağını ve sadece İstanbul'un değil, ülkenin her bir köşesinin üniversite şehri olmaya başladığını söyledi.



Vali Mutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul bir ilim, bilim merkezi olmaya başladı. Bilgimizi paylaşacağız, bilgimizle birlikte sevgimizi, şefkatimizi ve gönlümüzü paylaşacağız. Biz, bilimin yanı sıra gönlü de paylaşmayı çok önemseyen ve misafiri de çok seven bir ulusuz. Misafirlerimizin sayısı artsın diye çaba gösteriyoruz. Dünyanın bütün güzel renkleri İstanbul'da olsun. Bu şehir, bir gökkuşağı gibi dünyaya seyirlik bir tablo sunsun istiyoruz. İstanbul bütün renkleri birarada toplayan bir merkezdir. İstanbul kültürün, sanatın, bilimin, insanlığın, merhametin ve hoşgörünün merkezidir."



Öğrencilerin İstanbul'da olmaktan mutlu olduklarının yüzlerinden anlaşıldığını anlatan Mutlu, öğrencilerden, ülkeleri ve ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.



"Dünya Türkiye'de"



UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat da Türkiye'de yabancı öğrenci değil, misafir öğrencinin olduğunu söyledi.



Ülkenin 20 ayrı meydanında buluşmanın eşzamanlı gerçekleştirildiğini aktaran Bolat, "Dünya Türkiye'de. Türkiye ve Türkiye'nin değerlerini de misafir kardeşlerimiz anlatacak. Dünyanın dört bir tarafını gezecekler ve bunu yaparken de Türkiye kardeşliği ile yapacaklar" diye konuştu.



Bolat, Türkiye buluşmalarının final programının ise 17 Mayıs'ta, Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu'nda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.



Konuşmaların ardından buluşmanın açılış kurdelesi, Vali Hüseyin Avni Mutlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ve öğrenciler tarafından kesildi.



Öğrencilerle birlikte "selfie" çektiren İstanbul Valisi Mutlu, daha sonra stantları gezerek onlarla sohbet etti.

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Konya’da 2 bin öğrenci biraraya geldi

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Türkiye'nin 20 ilini kapsayan etkinliklerin Konya ayağı, 85 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla başladı. Buluşmada öğrenciler, ülkelerinin geleneksel oyunlarını sergiledi



Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca Türkiye genelinde 20 farklı ilde düzenlenen ve 85 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı 7. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın Konya ayağının açılışı yapıldı.



Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Konya şehir meydanındaki Öğrenci Buluşması, öğrencilerin ülkelerinin geleneksel oyunlarını sergilemesiyle başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte katılımcılar, öğrencilere alkışlarla eşlik etti.



Mevlana Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Şahin Uludağ, Konya'ya eğitim amacıyla gelen öğrencilere eğitim, yardımseverlik ve gönül elçiliğiyle en güzel hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.



Konya'da 85 ülkeden 2 bine yakın öğrencinin 5-6 yıldır eğitim gördüğünü bildiren Uludağ, mezun öğrencilerin de ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü medeniyet elçileri olarak görev yaptığını belirtti.



Etkinliğin finali 17 Mayıs'ta



Buluşmada dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin ülkelerinin geleneksel oyunlarını sergilediklerini anlatan Uludağ, şunları belirtti:



"Geçen yılki organizasyonda yüz bine yakın Konyalı hemşehrimiz kardeşlerimizle bir araya geldi. Pek çok hizmetin kapısını birlikte açtık. Konya'mıza yakışır şekilde daha fazla farklı ülkelerden öğrenciyi misafir edelim istiyoruz. Ülkelerine döndükleri zaman bizim birer elçimiz olsunlar, tarihe bıraktığımız izleri devam ettirsinler. İnşallah buluşmamız, 20 şehirde iki gün devam edecek. İstanbul'da 17 Mayıs'ta 10 bin öğrencinin katılımıyla Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sayın Başbakanımızla buluşmamızın finalini yapacağız."



Daha sonra Konya Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın açılışı gerçekleştirildi.



Etkinlikte yabancı öğrencilerden oluşan bir grup, İstiklal Marşı'nı okudu.



Kütahya’da da etkinlikler başladı

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Kütahya'da, Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda, 15 ülkeye ait tarihi, kültürel ve ekonomik unsurlar tanıtılıyor



Kütahya'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından 20 ilde organize edilen "7'nci Uluslararası Öğrenci Buluşması" çerçevesindeki etkinlikler başladı.



Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Muhammed İkbal Gündem, Türkiye'de 55 bin civarında, Kütahya'da ise 170 yabancı öğrenci bulunduğunu bildirdi.



Kütahya'daki etkinlikleri kendilerinin üstlendiğini belirten Gündem, "Bu, uluslararası öğrencilerin, kendilerini, şehirlerini Kütahyalılara tanıtması amacıyla yapılmış bir etkinliktir. Burada açılan stantlarda 15 ülkeyi tanıtan arkadaşlar var" dedi.



Stantların gezmesiyle sona eren törene, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Yabancı öğrencilerin, stantlarda ülkelerinin kültürel ve ekonomik unsurlarını, giysilerini, mutfağını tanıttığı etkinlikler 12 Mayıs'ta sona erecek.