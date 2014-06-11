103 okul beyaz bayrak aldı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre; okullarda temizlik ve hijyen konusunun teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla 2006 yılında verilmeye başlanan Beyaz Bayrak ödülüne, Antalya’da bu yıl 11 ilçeden 103 okul layık görüldü. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle okullara ödülleri verildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Murat Özdemir, birim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Antalya pek çok alanda önde

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Gülay, uzmanların yaptığı araştırmaya göre bir çocuğun okul öncesinden ortaöğretimi bitirene kadar başarılı şekilde yetişebilmesinde yüzde 37 oranında öğretmenin, yüzde 36 oranında hazır olmuşluğun, yüzde 14 oranında fiziki durumun ve yüzde 13 oranında da okul öncesi eğitimin etkili olduğunu söyledi. Antalya’da bu oranları dikkate alarak eğitim sistemini dizayn ettiklerini ifade eden Osman Nuri Gülay, "Okul öncesinde geçen sene yüzde 98’lik bir oranla Türkiye üçüncüsü olduk. Yani 5 yaşındaki her 100 çocuktan 98’i Antalya’da okul öncesi eğitimi aldı. İyi fiziki yapılanmalar oluşturmamız gerekiyordu. Hayırseverlerimizin desteğiyle Antalya’ya 6 bin 990 derslik ekledik ve Türkiye birincisiyiz. Anne babalara temizlik, hijyen, okuma-yazma öğretmemiz gerekiyordu, çünkü göç alıyorduk. 4 yıldır okuma-yazma öğretmede yine Türkiye birincisi Antalya. Akademik başarıda 33’üncü sıralardan Türkiye 8’inciliğine yükseldi. Eğer sağlıklı bir nesil olmazsa, fiziki ortamı temiz, düzenli bir okul olmazsa bu yaptıklarınızın hepsi boşa gider" dedi.

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Toplam sayı 278’e ulaştı

Gösterdikleri başarı ve çalışma sonucu Antalya’da 103 okulun daha Beyaz Bayrak aldığını vurgulayan Osman Nuri Gülay, bu okulların akademik anlamda da başarılı olarak komple bir okul kültürü oluşturduğuna dikkati çekti. Antalya’da Beyaz Bayrak alan okul sayısının 278’e ulaştığını aktaran Osman Nuri Gülay, iyi olarak değerlendirilebilecek bu rakamı koruyup diğer okulların da bunu alabilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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Gülay’ın konuşmasının ardından, belirlenen kriterlere göre denetlenen okullardan denetim sonucunda 100 üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara Beyaz Bayrak verildi.