103 değil, 2 bin öğrenci etkilenir

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8 Haziran 2013’te yapılan SBS’yi ‘yanlış değerlendirme’ yapıldığı gerekçesiyle yargıya taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ise bu sayının 103 değil, en az 2 bin olması gerektiğini söyledi. Ayaydın, “30 gün içinde kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmadığı ve uygulanmadığı takdirde hem Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, hem de bu konudan sorumlu bürokratlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Konuyu sürekli dershanelerle, uzmanlarla görüştüğünü belirten Ayaydın, “Bunu ben değil uzmanlar söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 200 bin öğrencinin velisinin aklıyla alay ediyor” diye konuştu. Ayaydın, şunları söyledi: “99 öğrencinin sıralaması düşüyorsa, 99’unun da yükseliyor demektir. Uzmanlarla yaptığım görüşmelere göre en az 2 bin öğrencinin yer değişikliği söz konusu. 2013 Kasım ayında ilk defa uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında yapılan sınavın puanlamalarında da hata olduğu gerekçesiyle dava açacağım. TEOG’da da 2 hata var. Kasım ayında yapılan sınava giren öğrencilere uygulanan Matematik ve Fen testinde soru iptalleri oldu. Bu sınava giremeyenler aralık ayında telafi sınavına katıldı. Ama orada soru iptali olmadı ve değerlendirmeler yapılırken kasım ayındaki sınavlarda 19, aralık ayındaki telafi sınavında ise 20 soru üzerinden değerlendirildi. Bu durumda kasım ayındaki sınava giren öğrenciler açısından hukuksuzluk ortaya çıktı. Bir de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olanların notları ‘0’ kabul edildi. Daha sonra bu düzeltildi ve Bakanlık, liseye girişte 5 dersin esas alınacağını söylüyor ama bu yönetmeliğe aykırıdır. Öğrencilerin mağdur olmaması için puanların yeniden hesaplanması gerekiyor. Çalışmalarımız sürüyor.”

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Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

Aysel Tan Uzuner (SBS davası açan Defne Sena Uzuner’e velayeten avukatı ve annesi): Benim kızım şu anda bir yabancı özel okulda, farklı bir dilde hazırlık okuyor. 1’inci dönem bitti ve kızıma şu anda ne verilirse verilsin mağduriyetini bitirmiş olmuyor, bunun sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir an evvel yapılması gerekiyordu. 1’inci dönemin sonunda ne yapacak, okul mu değiştirecek? Bunun yanı sıra daha da önemli bir durum var. Koskoca Milli Eğitim Bakanlığı, bu sınavda mağdur öğrenci sayılarıyla ilgili 3 ayrı açıklama yaptı. Dava dilekçesine verdiği cevapta 10 binde 1 veya 3 öğrencinin etkileneceğini söyledi. Bakan Bey, 50-60 kişiyi geçmez dedi. Bugün de 103 öğrencinin sıralamasının değiştiğini açıklıyor. Aynı bakanlığın 3 ayrı resmi açıklaması var, hiçbirine inanmıyorum. Ben bilemiyorum ki, doğru değerlendirme yapılsaydı kızımın sıralaması ne olurdu, şu anda bulunduğu okuldan farklı bir Anadolu lisesinde mi olurdu ya da daha farklı bir okulda mı olurdu. Ama bu bir hak arayışıdır ve sonuna kadar arayacağız. Bakanlığın resmi başvurularımıza resmi bir cevabı yok. Bana resmi puanın şudur derse yasalarda ceza olarak da tazminat olarak da hükümleri belli. T.C yasaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu çocuklara ne hak tanıyorsa onu sonuna kadar arayacağız. Bir kere puanlar açıklandığında ilk gün hepimizi yıktılar bunun telafisi ve tazmini de yok ama bundan sonra böyle hatalar olmaması için sonuna kadar gideceğiz. Benim bakanlıktan beklentim yargı kararına uygun ve şeffaf bir şekilde sayısal verileri açıklamaları. Açıklasınlar ki biz de bakanlığa güvenelim, bundan sonra çocuklarımızın mağdur edilmeyeceğine inanalım.

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MEB esas kararı beklemedi

Ceylan Türkoğlu (Aydın Ayaydın’ın Avukatı): Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ama bunun nasıl uygulanacağı muamma. Biz şu anda esas hakkındaki kararı bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin puanını yeniden değerlendirip, 103 öğrencinin sıralamasının değiştiğini açıkladı ama esas kararı beklemeden değerlendirme yapmış oldu. Esas kararın beklenmesi gerekiyordu. Şu anda esas kararın sonucuna ilişkin bir işlem yapıyor. Büyük ihtimalle esas karar da bizim açımızdan olumlu olacak. Ancak çok küçük bir ihtimalle olumsuz karar verilirse MEB’in yaptığı yeniden değerlendirme ne olacak bilinmiyor. Çünkü 4 öğrenci üst tercihine giderse ve mahkeme kararı olumsuz olursa ne olacak, bu öğrencileri alıp tekrar eski okullarına mı gönderecek?