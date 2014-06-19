102 öğretmene TEOG’da ‘kopya’ cezası

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İzmir’de 102 öğretmenin gözetmen olduğu salonlarda ‘ikili kopya’ çekildiğini tespit etti. Sınav değerlendirmesi sonucunda aynı salonda sınava giren bazı öğrencilerin birbiri ile benzer doğru ve yanlış cevapları verdiği ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada öğrencilerin ‘ikili kopya’ çektiği sonucuna varıldı. Öğrencilere bu sınav sonucunda karnelerinde ‘0’ verilirken, bu salonlarda gözetmenlik yapan öğretmenler de bir yıl boyunca gözetmenlik yapmama cezası aldı. Bu öğretmenler ayrıca, sınavlardan almaları gereken gözetmenlik ücretlerini de kaybetti. Alınan bilgiye göre, öğretmenlerin kopya çekilmesine izin verdiği yönünde bir kanaat oluşmadı. Ancak, görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri için bu cezalar verildi. Yetkililer, kopya çeken öğrencilere de ‘0’ verildiği için genel sınav sonucunu etkileyecek bir durum oluşmadığını söyledi.