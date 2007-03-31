102 öğrenciye bir hoca

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl kurulan 15 yeni üniversitede öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 102 olduğunu bildirdi. Bu üniversitelerde sadece 89 profesör görev alırken, profesör başına 987 öğrenci düşüyor.
YÖK Başkanı Erdoğan Teziç tarafından Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer’e 27 Şubat akşamı sunulan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” raporunda, yeni kurulan 15 üniversitenin öğrenci ve öğretim üyesi sayılarına yer verildi. Buna göre, söz konusu üniversitelerde meslek yüksekokulları da dahil olmak üzere toplam 87 bin 870 öğrenci eğitim görürken, bu öğrencilere profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyesi kadrosunda bulunan 858 akademisyen ders veriyor. Öğretim üyelerinden 89’u profesör, 64’ü doçent, 705’i de yardımcı doçent unvanını taşıyor.BİR ÖĞRETİM ÜYESİNE 102 ÖĞRENCİ
Yeni 15 üniversitede görev yapan 858 öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, YÖK’ün yeni üniversitelere itirazının gerekçesi olarak ortaya çıkıyor. Buna göre, yeni üniversitelerde bir öğretim üyesine 102 öğrenci düşüyor.PROFESÖR BAŞINA 987 ÖĞRENCİ
Öğretim üyesi-öğrenci oranı, profesör başına düşen öğrenci sayısı üzerinden yapıldığında 987 olarak çıkıyor. Doçent başına 1372, yardımcı doçent başına ise 124 öğrenci düşüyor.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE NE PROFESÖR NE DOÇENT VAR
Rapordaki istatistiklere göre, 15 yeni üniversite
içinde yer alan ve 2 bin 783’ü meslek yüksekokulu öğrencisi olmak üzere toplam 6 bin 604 öğrencisi bulunan Giresun Üniversitesi’nde ne bir profesör ne doçent bulunuyor. Üniversitede öğretim üyesi kadrosunda sadece 31 yardımcı doçent görev yaparken, 94 öğretim görevlisi, 68 de diğer öğretim elemanı statüsünde akademisyen çalışıyor.
Adıyaman, Bozok, Amasya, Aksaray ve Erzincan üniversitelerinde ise sadece 1’er profesör görev yapıyor.
15 yeni üniversite içinde öğretim üyesi açısından en şanslı olanı ise Tekirdağ’da kurulan Namık Kemal Üniversitesi oldu. Namık Kemal Üniversitesi’nde 39 profesör, 10 doçent 90’da yardımcı doçent bulunuyor.