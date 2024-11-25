101 yıllık ilkokulun geleneği: Emekli öğretmenlere vefa kahvaltısı

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Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alana bir Cumhuriyet okulu. Köy okulu olarak eğitime başladı ancak binlerce öğrenci ve öğretmenin yolu buradan geçti. Okulun köklerini geleneklerle sürdürmek isteyen okul müdürü Mevlüt Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için geleneksel kahvaltı etkinliği yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve emekli öğretmenlere vefa amacı taşıyan kahvaltıda okulda şu anda görev alan ve okula emek vermiş öğretmenler bir araya geldi. Önce birlikte kahvaltı edildi, ardından sınıflara geçildi. İlkokul birinci sınıfların dersine giren öğretmenleri öğrenciler kapıda karşıladı, çiçeklerini takdim ettiler. Derse katılan öğretmenler öğrencilerle buluşup sınıfta olmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin emektar öğretmenlere son sürprizi de kendi yaptıkları resimleri hediye etmek oldu. Ardından öğretmenler odasında eski günlerini konuşan öğretmenler arasında duygusal dakikalar yaşandı.
GELENEĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ
Okulun öğretmenlerini bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren okul müdürü Akar, “Okulumuzun tarihi eski olduğu için birçok öğretmenin yolu buradan geçti. Bizim için onlarla bir araya gelmemiz çok önemli. O yüzden 2019 yılından bu yana eski öğretmenlerimize birlikte bu etkinliği yapmayı çok önemsiyoruz. Pandemide bir yıl yapamadık. Onlara vefamız çok büyük. Erişebildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz tekrar sınıfa girdiklerinde çok mutlu oluyorlar. Biz de onlarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu geleneği yapabildiğimiz sürece sürdürmek istiyoruz” dedi.
ÖĞRETMENLER MORAL BULDU
EĞİTİM ALDIĞIM OKULDA ÖĞRETMEN OLDUM
DEPREMDEN SONRA MORAL BULDUM