101 ülkeden 1470 film Kısakes’te

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Festival; uluslararası sinema profesyonelleri ve genç sanatçıları atölyeler, özel tematik açık hava gösterimleri, söyleşiler, tanışma etkinlikleriyle Ortaköy Yetimhanesi’nde bir araya getirirken, 30 Eylül akşamı St. Benoit Lisesi’nde gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak.

Ödül töreninde öğrenci filmleri arasından seçilen en iyi kısa filmlerle göç temalı ‘Pitching’ kategorisinde projeleri desteklenen yarışmacılar sürpriz ödülle buluşacak. En iyi öğrenci kısa filmini Vecdi Sayar, Farid Eslam, Ayşe Ünal ve Theron Patterson gibi isimlerden oluşan jüri belirlerken, Pitching kategorisinde ise yarışmacılar yapım desteği kazanmak için projelerini yapımcı Zeynep Atakan, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Selçuk Şirin, yönetmen Hakan Algül ve BAUMUS kurucu direktörü Ulaş Sunata’ya sunacak.

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Festival kapsamında Harika Uygur oyunculuk, Derviş Zaim yönetmenlik, MayAna Creatives animasyon, Nesra Gürbüz yapımcılık, Istanbul Post Production ise çekim sonrası yapım alanında atölyeler gerçekleştirecek.

İzleyiciler, festivale katılıp seçkiye giren filmlerin yanı sıra, ‘Ustalardan Kısa’lar’ ve ‘Gece Yarısı Korku Kısaları’ gösterimlerinde farklı kısa filmlerle buluşacak. Festivalin sürpriz konuğu ise Mersin’de kurduğu ‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’ ile tanıdığımız ve ‘Bez Bebek’ isimli filmi uluslararası ödüllere layık görülen Ümmiye Koçak olacak. Ayrıca Ortaköy Yetimhanesi festival süresince Can Bonomo’nun kişisel sergisini de sanatseverlerle buluşturacak.

30 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da yer alacak kapanış kokteylinin ardından, 20.30’da ödül töreni başlayacak.

Festivale ‘www.kisakes.org’ adresinden tüm sinemasever ve profesyonellerin akredite olabilir.