101 okul müdüre Gezi sorgusu

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ANKARA Valiliği, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilere ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılmasının ardından 101 okul yöneticisi hakkında idari soruşturma açılmasına izin verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada okul müdürleri ve yöneticilerin savunmaları alındı. Yöneticilerin, “Öğrencileri eyleme katılmaya teşvik ettikleri, göz yumdukları, izin verdikleri, eyleme katılan öğrenciler için yoklama almadıkları, eyleme katılmalarına rağmen okuldaymış gibi gösterdikleri” iddia edildi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ

Soruşma kapsamında 2 okul müdürü görevden alınarak öğretmen yapılırken, 5 okul yöneticisinin yerleri değiştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda ailenin kendilerine okul yöneticileriyle ilgili şikayette bulunduğunu savunarak şöyle dedi:

“Aileler, ‘okulda olduğunu düşündüğümüz çocuklarımız eyleme katılıyor. Çocuklarımızın başına bir şey gelecek diye endişe duyuyoruz. Okullar öğrencilere izin vererek eyleme gönderiyor’ şikayetinde bulundu. Mail yoluyla, 147 hattı ya da doğrudan telefon yoluyla çok sayıda şikayet aldık. Bunun üzerine soruşturma açıldı. Öğrenciler, okul yöneticileri, aileler dinlendi ve öğrencileri eğitimden uzaklaştırarak eyleme gönderen okul yöneticileriyle ilgili gerekli işlemler yapıldı.”

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RİZE’DE 80 KİŞİ SORUŞTURULUYOR

Rize’nin Fındıklı ve Pazar ilçelerinde Gezi Parkı’ndaki olayları protesto eden 80 kişi hakkında Pazar Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ten soruşturma başlatıldı. Aralarında Eğitim-Sen, Derelerin Kardeşliği Platformu (DEKAP), Fındıklı Derelerini Koruma Platformu, Gençlik Muhalefeti, Halkevi, ÖDP, EMEP ve CHP’li yöneticilerin bulunduğu 80 kişi ifadeye çağrıldı.