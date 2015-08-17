101 bin sınıf "akıllandı"

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bilişim teknolojileri altyapısının tamamlanması, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojisini kullanma yetkinliğinin artırılması, bilgi ve iletişim destekli öğretim programlarının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2010'da iş birliği protokolü imzalandı.



Protokol kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde 45 bin 653 okuldaki 432 bin 288 dersliğe birer adet etkileşimli tahta ve her okula 1'er adet A3 veya A4 çok fonksiyonlu yazıcı ile doküman kamera alımı ve kurulumu planlandı.



Bu kapsamda birinci faz olarak 3 bin 657 okula, 84 bin 921 sınıfa etkileşimli tahta ve 3 bin 657 doküman kamera ve A3-A4 yazıcı kurulumu gerçekleştirildi. 2012'de proje için 414 milyon 600 bin 354 lira ödendi. Ayrıca FATİH Projesi kapsamında MEB'e bağlı 110 merkeze uzaktan eğitim sınıfı kurulumu tamamlandı, 2013'te proje için 21 milyon 817 bin 20 lira ödendi.



İkinci faz olarak da 2014 ve 2015 yıllarında MEB'e bağlı 41 bin 996 okula, 347 bin 367 sınıfa etkileşimli tahta ve 41 bin 996 A3-A4 yazıcı alımı ve kurulumu yapılması için yüklenici firmalarla 2014'te sözleşmeler imzalandı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı FATİH Projesi için bugüne kadar 600 milyon liranın üzerinde ödeme yaptı. 2015 ve 2016 için de sözleşmeler gereği 900 milyon liraya yakın ödeme yapılması planlanıyor.



