100’üncü yılı öğretmenleriyle kutladılar

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Bahçeşehir Koleji, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılında, 1919 öğrenciyle Samsun’da düzenlediği yürüyüşün ardından, 25 Mayıs’ta da İstanbul’da bir gösteri gerçekleştirdi. Kolejin İstanbul kampüslerinden yaklaşık bin öğrencinin aylar süren çalışması sonrasında öğretmenleri eşliğinde sahne aldığı gecede; tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun anlatımıyla ‘Bandırma Vapuru’nun İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu’ izleyiciyle buluştu.

‘BÜTÜN UMUDUMUZ GENÇLİKTE’

Gecenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Kolejin Geleneksel Müzik Gecesi’nin 25’inci yılının, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılına denk gelmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyeti omuzlarımızda yükseltmek için çok çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Bütün umudumuz gençlikte. Bayrağı onlara emanet edeceğiz. Geleneksel hale getirdiğimiz müzik gecemizin 25’incisinde, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını anlatıyoruz. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum.”

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'DANS ETMEDEN, SPOR YAPMADAN, ŞARKI SÖYLEMEDEN MEZUN OLMASINLAR'

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise hem yönetici hem de bir veli olarak gecede olduğunu söyledi. Anaokulu öğrencisi kızı Ada’nın da gösteride yer aldığını belirten Yücel, “İstiyoruz ki dans etmeden, spor yapmadan, şarkı söylemeden tek bir çocuğumuz bile okulumuzdan mezun olmasın” dedi.

'BU BANDIRMA VAPURUNUN PUSULASI'

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Atamızın izinde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Bu inançla geleceğe yürüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından torunu Ada, Enver Yücel’e üzerinde; ‘Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı gençlere emanet eden Atamızın izinde, Türk milletinin bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşıyacağız. Geleceğin Türkiye’sini yükseltecek gençlere pusula olduğunuz için teşekkür ederiz’ yazan bir pusula verdi. Pusula için teşekkür eden Yücel, torunundan aldığı bu pusulanın çok kıymetli olduğunu belirterek

“Bu pusula, Bandırma Vapuru’nun pusulası. Bu pusulayı biz gelecek nesillere vermeliyiz. Atamızın izinde, bağımsız, laik cumhuriyet bizim tek pusulamızdır” dedi.