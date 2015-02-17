1000 takipçiniz bile yoksa...

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İşe beğenmekle başlayın

İnternette wiki.how sitesinde yer alan önerilere göre takipçi kazanmanın en iyi yollarından biri, mümkün olduğunca çok fotoğraf beğenmek. Arkadaşlarınızın fotoğrafları güzel bir çıkış noktası olabilir. Diğer bir yöntem de hashtag’lere odaklanmak.

Yorum yazın

Arkadaşlarınızın çok beğeni toplayan fotoğraflarının altına yorum eklemek, sizin de hesabınızın dikkat çekmesini sağlayabilir. Zaman zaman yorumlarda kişisel övgülere de yer verebilirsiniz.. Örneğin “Fotoğrafındaki ışıklandırmaya bayıldım” gibi.

Fotoğrafınıza bilgi ekleyin

Kelimelerin gücünü unutmayın. Paylaştığınız fotoğraflara ilgi çekici bir başlık atmak ya da cevap alabileceğiniz bir soru eklemek iyi bir yöntem. Ayrıca fotoğraf bilgilerini (teknik ve lokasyon bilgileri gibi) ekleyin.

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Takipçilerinizi bunaltmayın

Fotoğraflarınızı düzenli paylaşın. Ancak günde 1-10 fotoğraf arasında kalın. Fotoğraflarınızı gün boyu belli aralıklarla ekleyin.

Doğru zamanlarda paylaşın

Gece çok güzel bir fotoğraf yakalamış olabilirsiniz. Ancak herkesin çevrimdışı olduğu saatlerde bunu paylaşmayın. Sosyal medya analizleriyle tanınan Simply Measure verilerine göre çarşamba akşamları saat 17.00 ila 18.00 arasında Instagram paylaşımlarında zirveye ulaşılıyor. Siz de herkesin daha aktif olduğu öğleden sonra saatleri için en güzel fotoğraflarınızı ayırabilirsiniz.

Temanızı iyi belirleyin

Belki de aynı takipçi sayısında takılıp kalmanızın önemli nedenlerinden biri, ilgi çekici bir temanızın olmayışı. Hangi konuda paylaşımlarda bulunacağınızı belirleyin. Kentteki gündelik hayat mı, yaptığınız pastalar mı yoksa manzara mı? Genelde biriki tema belirlerseniz, takipçilere sizin hesabınıza göz atma nedeni vermiş olursunuz.

İyi bir profil fotoğrafı seçin

Adlandırma her konuda olduğu gibi Instagram için de önemli. Profil fotoğrafınızın ilgi çekici olmasına dikkat edin. Kendi fotoğrafınızı kullanın. Fotoğraf ve hesap adınız, temayla uyumlu olsun. Örneğin tema sporsa egzersiz yaparken, mimariyse güzel bir yapının önündeki fotoğrafınızı profil yapın. İyi bir selfie de işe yarar.

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Profil bilgilerini es geçmeyin

Profil bilgilerini doldurun. Doğru e-mail adresinizi vermek, temanız ve kendinizle ilgili bilgileri ‘biyografi’ye eklemek ya da bağlantılı internet sitelerini yazmak, takipçi kazandırır. Sosyal ağlarla uyum sağlayın Eğer Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda aktifseniz Instagram hesabınızı sekronize hale getirin. Paylaşımlarınız daha görünür hale gelecek. Bu sayede sosyal ağlardaki çevreniz Instagram hesabınıza dahil olur.

Fotoğraflarınızı etiketleyin

Etiketletmek, fotoğraflarınızın görünürlüğü için olmazsa olmaz. Fotoğrafınızın içeriğiyle ilgili doğru etiketleme yapmaya çalışın. Kısa ancak herkesin sıklıkla tercih ettiği etiketleri (#sky, #sunset, #beautiful) kullanabilirsiniz.

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Fotoğraflarınız iyi olsun

Ancak ortada iyi fotoğraf yoksa yukarıdaki ipuçlarının bir önemi yok. Çekimlerde kompozisyon ve kadraj kurallarına uyun, ışıklandırmaya özen gösterin, farklı açılar arayın, fotoğraf üslubu oluşturmaya çalışın, uygun filtre seçimleri yapın.