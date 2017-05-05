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1000 öğrenciye el hijyeni eğitimi

#Eczacıbaşı Profesyonel#El Hijyeni#Eğitim
1000 öğrenciye el hijyeni eğitimi

Eczacıbaşı Profesyonel, bu yıl da 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü’nde çocuklara ‘El Hijyeni’ bilincini aşılamak için harekete geçti. Sabun ve temizlik kâğıdı kullanımına dikkat çeken ekip, İstanbul ve Ankara’da okulları ziyaret ederek 1000 öğrenciyle bir araya geldi.

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Eczacıbaşı Profesyonel, el hijyeni konusunda bilinçlendirme çalışmalarını genişleterek devam ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Ekibi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında gerçekleştirdiği ‘El Hijyeni Eğitimi’ projesiyle Final Okulları, Anabilim Okulları, Ankara İngiliz Kültür Koleji’nde anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 1000 çocuk ile buluştu. Çocukları el hijyeni konusunda bilinçlendiren ekip, mikroplara karşı el hijyeninde sabun kullanımını ve el yıkama tekniklerini çocuklara eğlenceli bir şekilde anlattı. El kurulamada kağıt havlu kullanımının önemine de değinen EP Akademi ekibi, tek kullanımlık kağıt havluların el kurutma makinelerinden daha hijyenik olduğuna vurgu yaptı.

EL HİJYENİ EĞİTİM SERTİFİKASI

El hijyeni eğitimleriyle ilgili olarak Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu; “Eczacıbaşı Profesyonel olarak ürünlerimizde ve projelerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Amacımız daha sağlıklı nesillerin gelişiminde fark yaratacak çalışmalar gerçekleştirmek. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ‘El Hijyeni Eğitimleri’ne bu yıl da devam ediyoruz. El yıkama alışkanlığı çok küçük yaşlarda kazanılıyor ve gün içinde sürekli farklı yerlerle temas halinde olunduğu için bu alışkanlığın devam ettirilmesi kişisel hijyenin sağlanması açısından çok önemli bir faktör oluyor’’ dedi. EP Akademi, etkinlik sonunda öğrendikleri tekniklerle ellerini yıkayan her sınıfa “El Hijyeni Eğitimi” sertifikası verdi. Gerçekleştirilen eğitim ve eğlenceli sunum ile ilgili Koçoğlu; ‘‘Profesyonel temizlik ve hijyen çözümlerinin önde gelen şirketlerinden biri olarak, gerçekleştirdiğimiz bu projeyle İstanbul ve Ankara’da toplam 1000 öğrenciyle bir araya geldik. Bu projeyle birlikte çocukları hem el hijyenine teşvik ettik hem de hijyenik havlu kullanımına dikkat çekerek bu konuda farkındalıkların artırdık” dedi.

 

 

 

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#Eczacıbaşı Profesyonel#El Hijyeni#Eğitim

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