1000 öğrencilik koroyla konser verecekler

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İlkokul, ortaokul ve liselerde enstrüman çalışmalarını destekleyen ‘Bin enstrüman bin umut’ projesi, yeni eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 1000 öğrenciyi müzik aletleriyle tanıştıracak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı, okullarda enstrüman çalma oranını ve bu doğrultuda öğrencilerin başarılarını artırma amacıyla ‘Bin enstrüman bin umut’ projesini başlattı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek okullarda enstrüman satın alma ve kursuna gitme imkânı olmayan öğrenciler için keman ve gitar gibi enstrümanlar temin edilecek ve çalabilmeleri için eğitim verilecek. Yıl sonuna kadar müzik aleti çalmayı öğrenecek bin öğrenciden oluşacak dev koro, 12 parça icra edecekleri bir konser verecek.

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Göztepe Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’nden projeye dahil olan öğrenciler, eğitimlerinin ilk gününde notayla buluştu. Öğrenciler, müzik eğitmenleri eşliğinde gitar ve kemanın tellerine dokunmanın heyecanını yaşadı. Projeyle müzik sanatını erken yaşta çocuklarla tanıştırmak, disiplinler arası eğitim ve öğretimde öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla öğretmenlerin müzikal kalitesini, öğrenciyi keşfetme ve yönlendirme özelliklerini artırmak, müzikal faaliyetlerine ışık tutmak, yol gösterici olmak için alanındaki uzman isimlerin tecrübeleriyle buluştuğu bir platform oluşturmak amaçlanıyor.

‘MÜZİĞE MOTİVE EDEN MELODİ ÇIKARABİLMEK’

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, müzisyen ve sanatçı yetiştirmek için değil, ufku açık, hobileri olan, müziği seven ve tanıyan gençler yetiştirebilmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 300 keman ve 700 gitar bağışladıklarını anlatan Aydınoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere enstrümanların hediye edileceğini ve bunları çalabilmeleri için müzik öğretmenleri tarafından eğitim verileceğini söyledi. Aydınoğlu, projenin sonunda öğrencilerin 12 parça icra edecekleri bir konser düzenleneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gençleri müziğe motive eden, ondan bazı melodiler çıkarabilmek, o melodilerle halkın huzuruna, karşısına çıkabilmektir. O yüzden bu proje sadece bir enstrüman almayı değil, öğrenmeyi ve konseri de içeren bir proje. Bütün projelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaptık. Eğitim kısmını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütecek.

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HEDEFİMİZ MÜZİĞİ TANIMALARINI SAĞLAMAK

Aktif ve dünyası aydınlık olan insanların başarısı da büyük olur. O okullardan belki alimler, doktorlar yetişebilir, ama eğer bu çocuklar insan olamazlarsa onların alimlikleri de profesörlükleri de hep eksik kalır. Bir gencin insan olabilmesi için de başka insanları sevmesi, onlara hizmet arzusu içinde olabilmesi, dünya klasiklerini okuması, tanıması, dünya müziklerini bilmesi, o müzisyenleri dinlemesi gerekir. Ufku açık, dünyayı tanıyan ve kültürü geniş insanlar iş ve okul yaşamında çok başarılı olurlar. Hedefimiz sadece bu ufuk genişliğini ve müziği tanımalarını sağlamak.

Talep olması halinde enstrümanlara 100-150 tane daha ilave yapabiliriz. Bu yıl deneme yılı. Eğer başarılı olursak önümüzdeki yıl 3 bin, ondan sonraki yıl 5 bin, daha sonraki yıllarda da hedefimiz 10 bin müzik aletini halkımızın katkısı vakfımızın da önderliğinde alıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye etmek. Umudumuz çok yüksek. Bu projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Gençlerimiz bunu yapabilir ve buna layık."

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‘SINAV STRESİNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN PROJEYE KATILDIM’

Proje kapsamında enstrüman çalma eğitimi alan öğrencilerden 12’nci sınıf öğrencisi İlayda Şengönül öğrencilerin müzik hobisi edinmesi adına çok güzel ve yararlı bir proje olduğunu söyledi. Bu yıl üniversite sınavına hazırlandığını belirten Şengönül, "Biraz kendimi sınav stresinden daha farklı bir yerde bulmak için bu proje katıldım. Çok aktif bir proje olduğunu düşünüyorum ki müzik her insan önemli bir şey. Müzik aleti çalmayı seviyorum. Daha çok bağlamaya ilgi duyuyorum” dedi.

Öğrencilerden Emre Uysal, projenin kendileri için çok yararlı olacağını düşündüğünü belirterek, müziğin kendisini rahatlattığını, ders çalışırken bile kulaklıkla müzik dinlediğini anlattı.

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‘ÖĞRENCİLERİN MÜZİK KULAĞI ÇOK İYİ’

Keman öğretmeni Özge Soydan ise sanat alanındaki projelere talep olduğunu, bu yüzden çoğaltılması gerektiğini söyledi. Soydan, "Genel olarak imkânı iyi olan çocuklarla çalışma fırsatı bulduğum için olmayanlarla bir araya geldiğimde onların gözünde farklı bir açlık ve heyecan görüyorum. Bu beni çok etkiliyor. İlk ders çok güzel geçti. Çocuklar çok başarılıydı. Gerek ilgileri gerekse müzik kabiliyetleri ve kulakları gerçekten çok iyiydi. Güzel bir performans sergilediler" diye konuştu.