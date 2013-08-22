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1000 öğrenci aynı anda kitap okudu

Şahinbey Belediyesi’nce yürütülen "Benim sadık yarim güzel kitaptır" projesi kapsamında, Spor Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ŞAHMEK) bünyesinde faaliyet gösteren 43 sosyal tesiste eğitim gören 1000 öğrenci aynı anda kitap okudu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Parkı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliği ve pikniğe bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, öncelikle palyaço eşliğinde gönüllerince eğlendi. Düzenlenen yarışmalara da katılan öğrenciler, çuval oyunu ve yumurta taşıma oyununda hünerlerini sergiledi. Müzik eşliğinde oynayan bin öğrenci, yarışma sonunda hep birlikte kitap okudu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Etüt ve Rehber Öğretmeni Mehmet Sait İzi, 43 sosyal tesiste çocuklara çeşitli dallarda eğitim verdiklerini söyledi.

Bugün de sosyal tesislerde bulunan bin öğrenciyle aynı anda kitap okuduklarını aktaran İzi, "Çocuklarımıza hem kitap okuma alışkınlığı kazandırmak hem de arkadaşlarına örnek olmaları açısından bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliğimiz sadece kitap okumakla sınırlı değil, burada çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaparak, yarışma ve piknik yaparak, onları eğlendiriyoruz" dedi.
Öğrenciler de kitapların kendilerini gliştirdiğini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

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