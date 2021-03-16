1000 çocuğa ücretsiz tablet

İnsanların sadece karınlarını doyurmak için beslendikleri değil, besin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünya vizyonuyla çalışan Kellogg, Migros mağazalarında satışa sunulan ürünlerinin geliri ve TEGV’in destekleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki teknolojiye erişimi olmayan çocukların hem eğitimine hem de günlük öğünlerine destek olacak. Kellogg’un tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine kahvaltılık öğün ulaştırdığı ‘Better Days’ projesi, Türkiye’de ilk kez uygulanacak. Kellogg, sosyal sorumluluk projeleri kapmasında ihtiyaç sahiplerini destek olmaya devam edecek.

‘PAHA BİÇİLEMEZ BİR MUTLULUK’

Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, TEGV ile birlikte yaptıkları bu önemli işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. İhtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkıda bulunmanın paha biçilemez bir mutluluk olduğunu söyleyen Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kellogg olarak vizyonumuz, insanların yalnızca doymak için yedikleri değil, besin ihtiyaçlarını tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünya. Çocukların geleceğine önem veriyoruz ve onların gelişimi, gelecekte mutlu ve başarılı olması önceliğimiz. Bu nedenle böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirme kararı aldık. Çocukların COVID-19 koşullarında hayata geçirilen uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirmeleri için TEGV işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projeyle Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara ulaşacak, bin tablet bilgisayarı ve Coco Pops ürünlerini çocuklarla buluşturacağız. Migros mağazalarından alınacak her Kellogg’s ürünü ile eğitime katkı sağlayacağız. Özellikle uzaktan eğitimin devam ettiği bu günlerde, dağıtacağımız tablet bilgisayarlarla EBA sistemine rahatlıkla giriş yapabilecek olan çocuklar, TEGV’in fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyal ve duygusal öğrenme alanlarında sunduğu okul destek programlarına da ulaşabilecek.”